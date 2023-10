Controller Wireless Dualshock 4 V2 al SUPER prezzo di 59€

Oggi su Amazon è presente un’occasione unica per tutti gli amanti dei videogiochi. Il Dualshock 4 Controller Wireless V2 è attualmente scontato all’incredibile prezzo di soli 59€. Questo è il momento ideale per migliorare la propria esperienza di gioco e portarsi a casa un prodotto dall’altissima qualità.

Dualshock 4 Controller Wireless V2, precisione ed affidabilità unica

Il DualShock 4 V2 si distingue nel panorama dei controller per la sua capacità di dare ai giocatori la sensazione di controllo completo. Il sensore di movimento altamente sensibile, combinato con l’utilizzo di un touchpad multifunzione, rende ogni movimento fluido e preciso, consentendo un feedback immediato ed una migliore interazione con il mondo di gioco virtuale.

L’innovazione portata dal DualShock 4 V2 è sicuramente l’incredibile reattività. Questo controller è inoltre dotato di un altoparlante integrato e di un jack per cuffie stereo, che consente ai giocatori di ascoltare qualsiasi effetto sonoro direttamente dal controller e fornire un’esperienza audio più coinvolgente. Inoltre, il jack per cuffie stereo è l’ideale per i videogiocatori appassionati al gaming competitivo, dove l’interazione vocale tra compagni di squadra è alla base del divertimento.

Progettato soprattutto per lunghe sessioni di gioco, il DualShock 4 V2 beneficia di una forma ergonomica migliorata, con una presa più intuitiva e materiali progettati per un comfort ottimale. Una batteria ricaricabile ed una connettività Bluetooth migliorata garantiscono inoltre un gioco senza interruzioni, eliminando così l’obbligo dei cavi ma riducendo comunque la latenza.

L’offerta presente quindi su Amazon ancora per poco tempo è imperdibile. A soli 59€ puoi portati a casa il Controller Wireless V2 Dualshock 4, un dispositivo estremamente qualitativo, con un touch pad trasparente, superfici con un ottimo grip, una compatibilità con il software di sistema PS4 versione 3.5 o successiva ma soprattutto un’affidabilità impareggiabile, soprattutto grazie alla cura nel dettaglio che Sony mette in ogni suo prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.