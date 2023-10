Notebook Lenovo con SUPER caratteristiche a soli 449€

Il Lenovo Notebook, dotato del processore Intel i5-1235u di ultima generazione, è ora disponibile all’incredibile prezzo di soli 449€, grazie ad uno straordinario sconto del 13% attivo in questi momenti su Amazon. Una ghiotta occasione per chi vuole potenza, affidabilità. un bel display ma soprattutto qualità

Lenovo Notebook, qualità ovunque soprattutto nel display

Il Lenovo Notebook è caratterizzato da un design sottile e leggero, che lo rende un ottimo compagno di lavoro o svago per chi è in continuo movimento. Il display Full HD da 15,6″ offre immagini nitide e colori vividi, garantendo una qualità d’immagine ottimale sia per la fruizione di contenuti multimediali che per lo svolgimento di attività lavorative e creative.

Grazie al processore Intel i5-1235u di ultima generazione e 8 GB di RAM, questo laptop garantisce prestazioni elevate ed un multitasking fluido. L’SSD da 256 GB offre ampio spazio per l’archiviazione dei dati e garantisce soprattutto dei tempi di risposta super rapidi, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie di archiviazione, mentre il sistema operativo Windows 11 Pro fornisce funzionalità avanzate e maggiore sicurezza per utenti professionali e personale.

Il Lenovo Notebook offre molteplici opzioni di connettività, tra cui USB, HDMI e un lettore di schede SD per collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e accessori. La batteria a lunga durata permette molte ore di lavoro e qualcuna di gioco leggero, anche grazie all’ottimizzazione migliorata nelle nuove versioni di Windows.

Con uno sconto del 13%, acquistare il Notebook Lenovo con processore Intel i5-1235u a soli 449€ è un affare da non perdere. Un dispositivo che combina ottime specifiche, design elegante ed un super prezzo, rendendolo la scelta ideale per professionisti, studenti o semplicemente per chi ha bisogno di un dispositivo per la continua mobilità. Con un risparmio di quasi 100€, approfittare di questa offerta attiva ancora per poco su Amazon è un vero e proprio affare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.