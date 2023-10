Completa la tua postazione con un Monitor HP 22" a soli 79,99€

Di opportunità esclusive ce ne sono molte ultimamente, ma una come questa difficilmente ricapiterà. Il monitor HP 22″ FHD è infatti attualmente in offerta con un mega sconto del 43%, portando il prezzo a soli 79,99€. Questa è l’occasione ideale per dotarsi di un monitor con grande qualità d’immagine, prestazioni e praticità.

HP Monitor 22″ FHD, un prezzo fuori fascia

Al centro dell’HP Monitor 22″ FHD c’è la promessa di un’esperienza visiva nitida e vivida. Con una risoluzione Full HD (1920×1080), questo monitor da 22″ offre immagini chiare e dettagliate che arricchiscono qualsiasi contenuto multimediale o lavoro professionale. Il rapporto di contrasto dinamico garantisce livelli di nero profondi, mentre gli angoli di visione orizzontale e verticale di 178 gradi consentono la visualizzazione da qualsiasi prospettiva.

Il monitor non è solo un piacere per gli occhi, ma anche un compagno fidato per molte esigenze quotidiane. Un tempo di risposta di 5 ms elimina il motion blur, importante per video, presentazioni animate e sessioni di gioco casuali. Inoltre, la compatibilità con vari dispositivi tramite connessioni HDMI e VGA rende questo monitor uno strumento versatile in grado di adattarsi a tutte le situazioni.

Progettato per il comfort dell’utente, questo monitor è dotato di una modalità “Low Blue Light“, che aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato. La certificazione ENERGY STAR sottolinea inoltre l’impegno di HP nella creazione di prodotti ad alta efficienza energetica, affermando che la scelta di questo monitor rappresenta un investimento sostenibile.

A soli 79,99€, il Monitor HP 22″ FHD rappresenta un aggiornamento conveniente e di qualità per qualsiasi postazione, che si tratti dell’ufficio o di casa propria. Approfittando di questa offerta, ti puoi portare a casa un dispositivo di altissima qualità, con la possibilità di regolare lo schermo in avanti di 5° o all’indietro di ben 23°, ma soprattutto ad un prezzo estremamente basso per il dispositivo in questione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.