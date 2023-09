Super monitor Samsung 28" in offerta ad un prezzo folle

Se sei interessato ad acquistare un monitor di qualità, il Samsung Monitor HRM Ur55 fa al caso tuo, soprattutto oggi che è in sconto del ben 37% all’incredibile cifra di soli 224€. Se non vuoi perdere l’occasione di portarti a casa un monitor Samsung UHD 4K a questo prezzo super scontato, basta cliccare il pulsante qui sotto.

Samsung Monitor HRM Ur55, perfetto connubio tra qualità e prezzo

Una delle specifiche principali di questo monitor è ovviamente il display UHD da 4K, che riesce a visualizzare immagini composte da ben 8 milioni di pixel, quindi dettagli realistici e colori nitidi, per trasportare completamente chi guarda.

Grazie al pannello IPS, il monitor riesce a mantenere brillantezza ed efficacia ad ogni angolo di visione, nonostante i 28″ da 3840×2160. Inoltre, il dispositivo ha una funzione di luce blu, che riduce le emissioni affaticando molto meno la vista, utile soprattutto nelle lunghe sessioni di gaming o binge watching.

Riguardo il design, il Samsung Monitor HRM Ur55 offre veramente un raro spettacolo. Grazie infatti ai 28″ di schermo senza cornice su 3 lati, il colpo d’occhio è rilevante e l’immersività è totale. Non a caso i prodotti Samsung sono da sempre sinonimo di cura al dettaglio, qualità ma soprattutto eleganza.

Il monitor è inoltre dotato della tecnologia AMD FreeSync, che elimina in modo virtuale l’effetto di tearing e stuttering, regalando in sostanza un’esperienza visiva più fluida ed uniforme, utile soprattutto mentre si utilizza il monitor per giocare.

Se desideri quindi cambiare il tuo schermo in un eccellente prodotto tecnologico, questo Samsung Monitor HRM UR55 non può passare inosservato. Grazie infatti al super sconto del 37% attivo proprio ora, puoi portarti a casa un monitor Samsung di qualità, con funzioni e caratteristiche tecniche adatte a tutti i tipi di utilizzo, al super prezzo di 224€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.