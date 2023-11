Smart TV Samsung QLED 4K da 55" in SUPER sconto del 49%

L’era delle TV in 4K è sempre più completa ed accessibile, anche grazie a marchi come Samsung che producono ottimi modelli a prezzi conveniente. Oggi grazie infatti al super sconto del 49% attivo ancora per poco su Amazon, è possibile acquistare la Smart TV Samsung QLED 4K da 55″ al prezzo di soli 533,90€.

Smart TV Samsung, alta qualità a basso prezzo

La TV Samsung è dotata di un display QLED 4K che garantisce livelli di dettaglio e colore senza precedenti. La tecnologia Quantum Dot offre un’ampia gamma di colori, garantendo immagini vibranti e contrasti che rendono giustizia a qualsiasi scena.

Con i suoi 55 pollici, questa TV diventa molto più di un semplice dispositivo di svago. Sarà infatti il vero e proprio fulcro del proprio salotto, ideale per fare un salto di qualità nella visione di film e serie tv. Oltre all’eccellente qualità delle immagini, questa TV QLED 4K è dotata di una serie di funzionalità intelligenti. L’integrazione con i servizi di streaming più diffusi è immediata, garantendo la connettività attraverso un’interfaccia intuitiva e facile da navigare.

La Smart TV dispone anche di Quantum HDR, che migliora la luminosità e fornisce dettagli nitidi anche nelle scene più scure o sovraesposte.

Il design elegante e moderno si integra inoltre perfettamente con qualsiasi arredo. La cornice stretta massimizza l’area di visualizzazione e regala un’esperienza assolutamente coinvolgente, anche grazie al sistema audio Dolby Digital Plus, che regala un comparto audio di alta qualità.

Grazie quindi al super sconto del 49% attivo su Amazon, puoi portarti a casa la Smart TV Samsung QLED 4K da 55″ a soli 533,90€. Questa è una grande opportunità per chiunque desideri apportare un importante aggiornamento al proprio sistema di intrattenimento domestico, regalandosi un dispositivo di assoluta qualità, con un bellissimo display, comparto audio e soprattutto un design moderno perfetto per qualsiasi ambiente. Tutto questo risparmiando più di 500€ sul prezzo di listino.

