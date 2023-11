Approfitta del FOLLE sconto del 47% e crea il tuo cinema

In un mondo in cui la qualità nell’intrattenimento domestico è sempre più importante, la Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 55 pollici rappresenta una vera rivoluzione visiva. Oggi, grazie ad uno sconto eccezionale del 47%, è attualmente disponibile a soli 849,99€.

Smart TV Samasung Neo QLED 4K, un cinema in casa

Il punto forte di questa Smart TV Samsung è il display Neo QLED. La tecnologia all’avanguardia garantisce immagini cristalline e colori incredibilmente realistici con una risoluzione 4K che cattura ogni dettaglio. La luminosità è ottimizzata per ogni scena, ricreando sia i momenti più bui che quelli più luminosi con la massima fedeltà.

Oltre alla qualità delle immagini, la TV Samsung offre anche un suono dinamico. La tecnologia Object Tracking Sound+ sposta il suono insieme all’azione sullo schermo, creando un’esperienza audio coinvolgente soprattutto per lo spettatore. La sincronizzazione del suono e dell’azione visiva migliora l’esperienza, rendendo film e serie TV ancora più immersivi.

Alimentato da Samsung Smart Hub, la Smart TV fornisce un accesso rapido e semplice ad una varietà di contenuti in streaming e compatibilità con una varietà di assistenti vocali per un controllo intuitivo e flessibile. La connessione è fluida e istantanea, facilitando la fruizione dei tuoi contenuti preferiti. Grazie alle ultime tecnologie legate al Cloud Gaming, è possibile inoltre giocare a tantissimi giochi tripla A, anche molto recenti, utilizzando semplicemente la Smart TV ed un controller supportato. Questa nuova tecnologia utilizza infatti la connessione Wi-Fi e non necessita di nessuna console collegata.

Questa offerta incredibile rende la Smart TV Samsung Neo QLED 4K 55″ un acquisto imperdibile per chi desidera la massima qualità al minor prezzo. Grazie infatti allo sconto del 47% su eBay, puoi portarti a casa la Smart TV a metà prezzo, per soli 849,99€. Avrete così a casa un televisore che stabilisce nuovi standard in termini di qualità dell’immagine e del suono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.