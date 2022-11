Supporto per monitor in allumino: solido e resistente a soli 29 euro

Se stai cercando idee per migliorare la tua postazione da lavoro, specialmente se lavori molte ore al giorno, devi assolutamente considerare l’acquisto di un supporto per monitor. Oggi puoi acquistare questo fantastico supporto in alluminio a soli 29 euro su Amazon: tutto quello che devi fare è applicare il codice “CTDRMXAW” al momento del pagamento per ricevere uno sconto del 50%.

L’acquisto di questo oggetto ti permette di migliorare l’ergonomia della tua postazione visto che, grazie all’altezza guadagnata, ridurrai lo stress su occhi e collo, oltre a facilitare una buona postura quando lavori al PC.

Supporto per monitor: come funziona e perché acquistarlo

Non bisogna dimenticare inoltre che grazie a questa soluzione guadagni automaticamente dello spazio in scrivania, permettendoti di conservare oggetti o altro direttamente sotto allo stesso supporto che tiene il monitor.

Di per sé, l’accessorio è costruito in lega di alluminio, risultando molto elegante e anche altrettanto resistente. Perfetto per casa e ufficio ha una capacità di carico fino a 33 kg, pur con dimensioni compatte pari a 21,5 x 5,65 x 7,5 cm.

E grazie ai piedini in gomma posti sulla base è antiscivolo e ti permetterà dunque di posizionare il monitor senza temere che si “trascini” via il supporto o che graffi la scrivania.

Un oggetto sottovalutato ma, ormai, indispensabile. Aggiungi il coupon “CTDRMXAW” prima di pagare e acquista questo supporto per monitor a soli 29 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.