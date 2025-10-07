Supporto per TV fino a 70 pollici: l'affare dell'evento Amazon

Ti segnaliamo il prezzo minimo storico su Amazon per il supporto per TV fino a 70 pollici (a partire da 23 pollici) del marchio BONTEC. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping autunnale organizzato dall’e-commerce e in scena fino a domani.

È universalmente compatibile, così da adattarti a tutti i televisori curvi e piatti. Può sopportare un peso massimo di 45 Kg e utilizza lo standard VESA (fino a 400×400 mm). Molto resistente, è realizzato in acciaio laminato a freddo con doppio braccio rinforzato, per una struttura robusta e sicura anche con schermi di grandi dimensioni. Ha in dotazione il sistema full motion che consente un’inclinazione da +10 gradi a -15 gradi per eliminare riflessi e affaticamento visivo, una rotazione orizzontale fino a 60 gradi per ottenere l’angolazione perfetta e una regolazione fine di ±3 gradi una precisione assoluta. Ancora, il design salvaspazio permette di ridurre la distanza dalla parete fino a soli 8 cm. L’installazione è semplice, grazie al kit di montaggio incluso nella confezione, alla guida illustrata e al video esplicativo che accompagnano passo dopo passo. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Puoi acquistare il supporto BONTEC per TV fino a 70 pollici al prezzo di soli 27 euro, con un forte risparmio in confronto al listino. La spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis entro domani.

L’evento Festa delle Offerte Prime terminerà domani, mercoledì 8 ottobre. Tutto ciò che ti serve per partecipare è un abbonamento Prime attivo, così da poter accedere alle tante promozioni in corso.