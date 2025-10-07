 Supporto per TV fino a 70 pollici: l'affare dell'evento Amazon
Compatibile con TV dai 23 ai 70 pollici, il supporto di BONTEC è in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime: eccolo.
Tecnologia Tv Monitor
Ti segnaliamo il prezzo minimo storico su Amazon per il supporto per TV fino a 70 pollici (a partire da 23 pollici) del marchio BONTEC. La promozione fa parte della Festa delle Offerte Prime, l’evento dedicato allo shopping autunnale organizzato dall’e-commerce e in scena fino a domani.

La Festa delle Offerte Prime appena la tua TV

È universalmente compatibile, così da adattarti a tutti i televisori curvi e piatti. Può sopportare un peso massimo di 45 Kg e utilizza lo standard VESA (fino a 400×400 mm). Molto resistente, è realizzato in acciaio laminato a freddo con doppio braccio rinforzato, per una struttura robusta e sicura anche con schermi di grandi dimensioni. Ha in dotazione il sistema full motion che consente un’inclinazione da +10 gradi a -15 gradi per eliminare riflessi e affaticamento visivo, una rotazione orizzontale fino a 60 gradi per ottenere l’angolazione perfetta e una regolazione fine di ±3 gradi una precisione assoluta. Ancora, il design salvaspazio permette di ridurre la distanza dalla parete fino a soli 8 cm. L’installazione è semplice, grazie al kit di montaggio incluso nella confezione, alla guida illustrata e al video esplicativo che accompagnano passo dopo passo. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Il supporto per TV fino a 70 pollici di BONTEC

Puoi acquistare il supporto BONTEC per TV fino a 70 pollici al prezzo di soli 27 euro, con un forte risparmio in confronto al listino. La spedizione è a carico di Amazon con la consegna gratis entro domani.

BONTEC Supporto da Parete per TV al Plasma LED LCD Piatti e Curvi 23-70 inch, Inclinazione Girevole Staffa con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm,con Fascette per Cavi

L’evento Festa delle Offerte Prime terminerà domani, mercoledì 8 ottobre. Tutto ciò che ti serve per partecipare è un abbonamento Prime attivo, così da poter accedere alle tante promozioni in corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Davide Tommasi
