Surf elettrico, in acqua a tutta velocità (+coupon)

C'è chi va in spiaggia per rimanerci e chi la considera una tappa tra un tuffo e un altro. Se sei di quest'ultima specie, il brivido della velocità può solleticarti il ventre con un coupon che Amazon mette a disposizione in queste ore: la tavola da surf elettrica può regalare non pochi brividi con un appoggio da 35,4×18,9×10,6 pollici su cui appoggiarsi e partire.

Eccola.

Surf elettrico

La carichi a casa, la porti in spiaggia e parti. Non devi far altro che metterla in acqua, impugnare le apposite maniglie e avviare i motori. Non appena lasci le maniglie la propulsione si spegne, così che non si rischi di perde la tavola al largo e che possa proseguire in autonomia.

1289,79 euro il prezzo ufficiale, ma uno speciale coupon con sconto del 10% (basta un click) è a disposizione: in automatico si avrà uno sconto di 129 euro in fase di pagamento. 1160 euro il prezzo finale. Un click per la spedizione immediata e gratuita, il tempo di caricare la batteria integrata e poi subito in acqua. A tutta velocità.