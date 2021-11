Surf gonfiabile: non aspettare l'estate, l'occasione è oggi

Puoi aspettare l'estate e metterti in coda, oppure puoi approfittarne ora e magari mettere questa sorpresa sotto l'albero sapendo di ottenere sicuro “effetto WOW”. Le tavole gonfiabili da mare, infatti, sono state una delle grandi novità delle ultime due estati ed i prezzi in calo promettono ulteriori faville non appena farà capolino la bella stagione. Abbiamo scovato un'offerta che supera addirittura quelle del Black Friday, dunque non resta che approfittarne visto che non è destinata a durare troppo.

Tavola gonfiabile, prezzo sgonfiabile

Se in occasione del Black Friday si possono trovare tavole gonfiabili che arrivano anche a 230 euro circa, con la Feath-R-Lite si può invece ottenere molto di più. Si tratta di una tavola lunga 350cm, larga 86cm, spessa 15 ed in grado di sostenere senza problemi fino a 158,8 Kg. Una serie di alette removibili assicura massima stabilità e uno strato di PVC addizionale assicura invece massima durevolezza nel tempo. Nella confezione sono disponibili il bracciale di collegamento che tiene vicina la tavola in caso di caduta in acqua, la pagaia e una pompa per una facile gonfiatura.

La peculiarità dell'offerta sta nell'abbinata tra prezzo e coupon. La tavola è infatti disponibile per 229,95 euro (prezzo simile a quello di altre tavole concorrenti in tempo di Cyber Monday), ma con un coupon estemporaneo da ben 80 euro. Insomma: basta un click per abbassare il prezzo della tavola a soli 149,95 euro.

A Natale, insomma, meno Mariah Carey e più Beach Boys: una tavola sotto l'albero non potrà che stupire, meravigliare e iniziare quel lungo sogno che si chiama Estate. Anche questo è Cyber Monday.