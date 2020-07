Presentato a inizio maggio e disponibile all’acquisto anche in Italia dalla prima settimana di giugno (a partire da 1.849 euro), il nuovo Surface Book 3 di Microsoft è proposto nelle varianti con schermo da 13,5 e 15 pollici, con diverse configurazioni hardware così da andare a soddisfare ogni esigenza. A poche settimane dal debutto ufficiale diversi utenti lamentano però un problema legato al funzionamento del jack audio.

Surface Book 3: problemi con il jack audio

Una sorta di ronzio (buzzing) generato quando si connettono le cuffie, gli auricolari o casse esterne al dispositivo, indipendentemente dal volume. Si manifesta quando si avvia la riproduzione di un contenuto, ad esempio un brano musicale, per scomparire in modo del tutto automatico e alquanto inspiegabilmente dopo circa un minuto. Se si mette in pausa e si riprende l’ascolto, eccolo di nuovo. Questa una testimonianza.

Ho comprato quattro Surface Book 3 da 13,5 pollici con Core i7, 16 GB di RAM e SSD da 256 GB. Ad eccezione del primo che ha un leggero problema allo schermo, tutti gli altri tre hanno lo stesso problema di “buzzing” del jack per le cuffie. Sono certo sia qualcosa legato all’hardware o alla produzione. È davvero deludente se di pensa al rapporto tra prezzo e qualità.

Di seguito un’altra delle lamentele condivise da un acquirente del dispositivo Surface sul forum ufficiale di Microsoft dedicato al supporto clienti.

Come già segnalato, ho avuto esattamente lo stesso problema. Dopo aver contattato il supporto Microsoft ha sostituito il mio Surface Book 3 con uno nuovo. Sfortunatamente il nuovo dispositivo era affetto dallo stesso problema.

C’è anche chi racconta di aver sentito disturbi durante la riproduzione dei contenuti audio dagli altoparlanti integrati con tecnologia Dolby Atmos attivata. Al momento non è dato a sapere quale sia la causa dell’intoppo. Il gruppo di Redmond non è intervenuto in via ufficiale per fare chiarezza.