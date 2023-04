Surface Go 4 con chip ARM e Surface Pro da 11 pollici?

Secondo le fonti di Windows Central, Microsoft avrebbe pianificato il lancio del Surface Go 4 con processore ARM, probabilmente per ridurre i costi produttivi e quindi il prezzo finale. Possibile anche il debutto di un Surface Pro con schermo da 11 pollici. L’annuncio dei nuovi modelli è previsto nel 2024, quando l’azienda di Redmond dovrebbe svelare Windows 12.

Surface Go 4 e Surface Pro più piccolo

L’attuale Surface Go 3 è disponibile con processori dual core Intel Pentium Gold 6500Y o Core i3-10100Y. La batteria offre un’autonomia fino a 11 ore. Secondo le fonti di Windows Central, il nuovo Surface Go 4 (nome in codice Tanta) dovrebbe integrare un processore Snapdragon 7c di Qualcomm che offre prestazioni paragonabili al Pentium Gold 6500Y, ma consumi inferiori. Microsoft continuerà però a vendere la versione con chip Intel.

Grazie all’uso del processore Qualcomm, il Surface Go 4 potrebbe essere il primo modello entry level della serie con modem 5G. In realtà, lo Snapdragon 7c integra un modem LTE, quindi non è chiaro se Microsoft riceverà un chip personalizzato oppure se verrà utilizzato lo Snapdragon 7c+ Gen 3 che integra un modem 5G.

L’azienda di Redmond potrebbe inoltre annunciare un Surface Pro con schermo da 11 pollici (nome in codice Luxor e refresh rate di 120 Hz). I modelli attuali con chip Intel e ARM hanno uno schermo da 13 pollici. Windows 11 è stato recentemente aggiornato per supportare meglio i dispositivi 2-in-1. Una delle novità è la scomparsa della barra delle applicazioni, quindi le app vengono aperte quasi a schermo intero.

Altre ottimizzazioni sono attese con Windows 12. Microsoft potrebbe attendere il lancio del sistema operativo nel 2024, prima di annunciare i nuovi Surface.