Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 arrivano in Italia

Annunciati nel mese di ottobre (insieme a Studio 2+), i nuovi Surface Pro 9 e Surface Laptop 5 di Microsoft sono ufficialmente arrivati in Italia. Si tratta del dispositivo 2-in-1 e del laptop progettati dal gruppo di Redmond per andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti in termini di flessibilità e produttività.

Microsoft porta in Italia Surface Pro 9 e Surface Laptop 5

Surface Pro 9, proposto anche in versione 5G, integra un display PixelSense Flow da 13 pollici, processori Intel Core di dodicesima generazione ed è realizzato sulla base della piattaforma Intel Evo, con Thunderbolt 4. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda completa.

Invece, Surface Laptop 5 è disponibile nei formati con schermo touchscreen PixelSense da 13,5 e 15 pollici. Pensato per il multitasking, ma adatto anche al gaming, poggia sulla piattaforma Intel Evo con Intel Core di dodicesima generazione. Anche in questo caso, l’elenco completo delle specifiche è consultabile sul sito ufficiale.

Entrambi sono ovviamente dotati di sistema operativo Windows 11.

Questi i prezzi per le configurazioni base delle new entry del catalogo.

Surface Pro 9 da 1.329 euro su Microsoft Store e Amazon;

Surface Pro 9 con 5G da 1.549 euro su Microsoft Store;

Surface Laptop 5 da 1.209 euro su Microsoft Store.

Per quanto riguarda le colorazioni, il 2-in-1 è disponibile in Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta (solo Platino nella versione 5G), mentre il laptop in Platino e Grafite, in metallo o con rifinitura in Alcantara. Al momento non si hanno informazioni in merito all’arrivo nel nostro paese di Studio 2+.

Segnaliamo infine che, acquistando i dispositivi su Microsoft Store, è possibile approfittare di uno sconto del 10% sulla spesa, riservato a studenti, genitori e insegnanti. Tutto ciò che bisogna fare per approfittarne è verificare la propria idoneità nella pagina del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.