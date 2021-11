Surface Laptop 4: il dispositivo che stavi cercando (-235€)

Acquistare un cosiddetto computer portatile non deve essere la fine del mondo e soprattutto non deve essere complicato. Se sai che hai bisogno di una macchina che possa supportarti in tutto quello che fai e su cui tu possa fare affidamento per diversa anni senza mai riscontrare problemi, beh, metti in conto che il budget non può essere del tutto limitato. Tuttavia con la promozione in corso su Amazon è in corso un affare a cui non puoi rinunciare dato che ti mette a disposizione un perfetto Surface Laptop 4 a soli 1264,00 euro grazie al ribasso del 16%.

Non ignorate questa occasione perché il risparmio effettivo supera i duecento euro ed hai anche la possibilità di pagare mediante finanziamento. Le spedizioni inoltre avvengono in uno o due giorni lavorativi su tutto il territorio italiano.

Surface Laptop 4: cosa ti mette a dispozione

I laptop prodotti da Microsoft sono ottimi. Con un bel design ed un peso riduttivo puoi portarteli in giro senza problemi garantendoti sia comodità che praticità. Questo modello, in particolar, è disponibile in colorazione platino e canta la tastiera con copertura in Alcantara, il che è una vera chicca. In termini di scheda tecnica non scherza neanche.

Il display da 13 pollici è multi-touch ed ha una risoluzione tale per cui non scendi a compromessi. Video, documenti, software e piccoli giochi sono all'ordine del giorno. Per supportarti nelle tue azioni è stato integrato un processore Intel Core i5 a cui sono stati abbinati ben 8 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione su SSD.

Cosa manca? Ovviamente né una fotocamera (interna) né una tastiera retroilluminata completa di tutto.

Infine ti faccio sapere che sulla batteria puoi fare affidamento un giorno intero.

Acquista subito il tuo Surface Laptop 4 su Amazon a soli 1294,00 euro e non te ne pentirai.