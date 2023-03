Surface Laptop GO 2, l'AFFARONE da non perdere: 200€ di sconto

Se sei alla ricerca di un laptop da avere sempre dietro, prestante e che ovviamente possa offrirti il meglio, fai affidamento su Microsoft. Non so se lo conosci, ma il Surface Laptop Go 2 è la risposta essenziale alle tue esigenze: piccolo ma con tutto a portata di mano, è praticamente un amore da utilizzare giorno e notte.

Surface Laptop Go 2: il portatile da avere sempre dietro

Compatto, leggero e con un design super elegante. Il Microsoft Surface Laptop Go 2 non è un prodotto che scherza e visto che è qui per stupirti, ti dico subito che è scattante, non si blocca mai e sì, ha Windows 11 installato quindi vai alla grande.

Pensa che ha un display superiore a 12 pollici touch screen quindi puoi pure utilizzare il tuo dito per navigare nelle varie finestre. Luminoso e di ottima qualità, anche per passare tempo e guardare streaming è ottimo.

Tastiera retroilluminata con layout QWERTY italiano grazie alla quale digiti alla velocità della luce e trackpad largo per non andare incontro a problemi.

Come processore hai un Intel Core i5, 8 GB di RAM e visto che la velocità e lo spazio non devono essere un problema, questa configurazione ti offre 256 GB di memoria su SSD.

Con una batteria che dura fino a 13 ore con una sola carica e una fotocamera HD, hai praticamente tutto ciò che ti occorre a portata di mano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.