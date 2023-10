Surface Laptop Studio 2 e Laptop Go 3 arrivano in Italia

Microsoft ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Surface Laptop Studio 2 e Surface Laptop Go 3. I nuovi dispositivi, svelati durante l’evento del 21 settembre, sono dedicati agli utenti consumer. Il Surface Go 4 è stato invece progettato per le aziende, a differenza dei tre precedenti modelli.

Surface Laptop Studio 2 e Laptop Go 3

Il Surface Laptop Studio 2 è il modello più potente della serie, nonché il più versatile, in quanto può essere utilizzato come un notebook tradizionale o un tablet, grazie alla doppia cerniera. Lo schermo touch PixelSense da 14,4 pollici ha una risoluzione di 2400×1600 pixel, refresh rate di 120 Hz, certificazione VESA DisplayHDR 400 e supporto Dolby Vision IQ.

Queste sono le altre specifiche: processore Intel Core i7-13700H, VPU Movidius 3700VC, 16/32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050, webcam full HD, quattro altoparlanti, tre porte USB (due Type-C e una Type-A), card reader SDXC, jack audio, porta Surface Connect, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, tastiera retroilluminata e batteria da 58 Wh.

Il prezzo della configurazione base (Intel Core i7, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB e GPU integrata) è 2.259,00 euro. Il Surface Laptop Studio 2 può essere acquistato anche su Amazon.

Il Surface Laptop Go 3 ha invece uno schermo touch PixelSense da 12,45 pollici con risoluzione di 1536×1024 pixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core i5-1235U, 8/16 GB di RAM, SSD da 256 GB, due porte USB (Type-A e Type-C), jack audio, porta Surface Connect, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1, webcam a 720p e batteria da 41 Wh.

Il prezzo della configurazione base (Intel Core i5, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB) è 909,00 euro. Il Surface Laptop Go 3 può essere acquistato anche su Amazon.