Surface Laptop Studio 2: specifiche e immagini

Microsoft mostrerà i nuovi Surface durante l’evento organizzato a New York per il 21 settembre. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato alcune immagini e le principali specifiche del Surface Laptop Studio 2. L’azienda di Redmond dovrebbe annunciare anche i Surface Laptop Go 3 e Surface Go 4, ma non si prevedono grandi modifiche rispetto ai modelli attuali.

Surface Laptop Studio 2: specifiche e prezzo

Il Surface Laptop Studio 2 avrà lo stesso design del primo modello annunciato circa due anni fa. Quindi si potranno ancora usare le tre modalità Laptop, Stage e Studio, sfruttando la doppia cerniera. Invariato anche lo schermo PixelSense da 14,4 pollici con risoluzione di 2400×1600 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Osservando meglio i due lati della base si nota la presenza una porta USB Type-A a sinistra e dello slot per microSD a destra che si affiancano alle due porte USB Type-C, al jack audio da 3,5 millimetri e alla porta Surface Connect.

Altre novità sono nascoste all’interno: processori Intel Core di 13esima generazione (Raptor Lake), 16/32/64 GB di RAM LPDDR5X, SSD da 256/512 GB o 1 TB, scheda video integrata o NVIDIA GeForce RTX 4050/4060 con 6/8 GB di memoria GDDR6, connettività Wi-Fi 6E e batteria da 58 Wh.

I prezzi dovrebbero essere compresi tra 2.249 e 3.699 euro. L’arrivo sul mercato del Surface Laptop Studio 2 è previsto per il 3 ottobre.

Queste sono invece alcune possibili specifiche del Surface Laptop Go 3: schermo PixelSense da 12,45 pollici, processori Intel di 12esima generazione (Alder Lake), 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. Il prezzo base dovrebbe essere 899 euro.