Surface Pro 11: Microsoft lo sta vendendo senza alimentatore

Il nuovo Surface Pro 11 di Microsoft che è stato annunciato a inizio anno viene adesso venduto senza alimentatore in confezione in alcuni mercati europei. La modifica, a detta dello stesso colosso di Redmond, è stata attuata in collaborazione con l’Unione Europea, nell’ambito degli sforzi per ridurre per quanto possibile la produzione di rifiuti elettronici.

Surface Pro 11: addio all’alimentatore nella confezione di vendita

Il gesto è nobile, non vi è alcun dubbio, ma ciò implica anche che per alcuni clienti il prezzo del pacchetto completo è incrementato di 90 euro, ovvero la circa che occorre spendere per acquistare il caricatore in via separata.

La modifica pare sia stata apportata nel corso delle ultime settimane. Inizialmente Microsoft vendeva il nuovo dispositivo completo di alimentatore in tutti i mercati, mentre adesso, senza aver fatto alcun annuncio ufficiale, l’alimentatore è sparito e le scatole di vendita sono consequenzialmente diventate più piccole e più sottili, con all’interno solo il tablet e una guida rapida, cosa che ha anch’essa un impatto positivo a livello ambientale, precisamente sulle emissioni di carbonio.

È bene tenere presente che per il momento sembra essere coinvolto soltanto il Surface Pro 11 e non anche il Surface Laptopt 7 lanciato in concomitanza. Non è detto che si assisterà alla stessa modifica sul laptop, visto e considerato che la direttiva europea che limita i caricatori, risalente al 2022, è rivolta ai device mobile, come tablet e smartphone. Sulla carta, dunque, i computer portatili sono esclusi, ma in questo caso specifico tutto è ovviamente a discrezione del produttore.