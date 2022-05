Surface Pro 8, ecco il migliore tra tutti quelli in offerta

All’interno di una nuova sventagliata di sconti sulla vetrina di Amazon, anche la linea Microsoft Surface gode di un taglio trasversale che rende particolarmente interessante l’intera famiglia Surface Pro. Un modello solo, però, raggiunge una scontistica pari addirittura al 20%, mentre tutti gli altri si fermano ad un più blando -12/13%: Approfittarne subito significa dunque portarsi a casa uno dei migliori laptop della serie, al miglior sconto disponibile sull’intera gamma.

Surface Pro 8, che sconto

Il modello in sconto è il Surface Pro 8 con le seguenti caratteristiche specifiche:

Processore Intel i5 (11esima gen)

RAM 8GB

SSD 256GB

Lo schermo da 13 pollici con risoluzione 2880×1920 (267PPI), la tastiera opzionale staccabile (trasformando alternativamente il dispositivo in un tablet o in un laptop) e la batteria con ben 16 ore di autonomia completano il quadro di un dispositivo trasversalmente valido per ogni necessità, ma soprattutto ideale per la portabilità e per il miglior servizio al sistema operativo Windows 11.

Il prezzo passa per l’occasione da 1299 euro a 1039 euro, con un risparmio netto immediato di ben 260 euro. Basta un click, insomma, per mettere le mani su un terminale di qualità e con soli 99,99 euro (-31% in queste ore) lo si completa con la tastiera ufficiale Microsoft.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.