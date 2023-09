Surface Pro 9: notebook convertibile con 390 euro di sconto

Se stai cercando un notebook convertibile che sia all’avanguardia in termini di prestazioni, design e versatilità, allora non puoi perdere l’incredibile offerta su Amazon per il Microsoft Surface Pro 9.

Questo straordinario dispositivo è ora disponibile a soli 1499 euro invece di 1889 euro, con un risparmio di ben 390 euro. Inoltre, hai la possibilità di pagarlo a rate tramite Cofidis per renderlo ancora più accessibile.

Microsoft Surface Pro 9: prestazioni straordinarie e versatilità totale

Il cuore di questo notebook convertibile è il processore Intel Core di 12a generazione, una vera potenza che cambierà il modo in cui vivi la produttività, i giochi e lo streaming. La grafica Intel Iris Xe offre prestazioni visive straordinarie, garantendo che ogni attività sia veloce e fluida. Non importa se stai lavorando su documenti complessi, guardando film in 4K o giocando ai tuoi giochi preferiti, il Surface Pro 9 non ti deluderà mai.

Con una durata della batteria fino a 15,5 ore, il Surface Pro 9 è pronto a seguirti per tutta la giornata senza doverti preoccupare di ricariche frequenti. Che tu sia in riunioni, in viaggio o impegnato in attività creative, questo dispositivo ti sosterrà senza problemi.

Il Surface Pro 9 è dotato di un supporto integrato che ti consente di regolare l’angolazione dello schermo secondo le tue preferenze, trasformandolo in un notebook convertibile o in un tablet quando ne hai bisogno. Il touchscreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge è progettato per la penna digitale e offre un’esperienza di scrittura e disegno naturale.

Sul fronte della connettività abbiamo porte Thunderbolt 4, il che significa che puoi collegare tutti i tuoi dispositivi e accessori senza alcuna difficoltà. Questa connettività di livello desktop offre una produttività completa e ti permette anche di giocare in modalità locale con prestazioni di livello superiore.

Non perdere questa opportunità unica di acquistare il Microsoft Surface Pro 9 a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Acquistalo adesso su Amazon e scopri come questo dispositivo può migliorare la tua vita professionale e personale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.