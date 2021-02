Tra i dispositivi più interessanti lanciati da Microsoft negli ultimi anni, Surface Pro X è oggi in offerta su Amazon nella configurazione base con uno sconto del 27% sul prezzo di listino. Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home.

Microsoft Surface Pro X oggi in offerta

Nella scheda delle specifiche tecniche spicca il processore realizzato in collaborazione con Qualcomm per garantire prestazioni elevate a fronte di un consumo energetico ottimizzato. Sono diverse le edizioni proposte dal gruppo di Redmond, due delle quali oggi acquistabili sullo store in offerta, eccole:

Progettato per dare il meglio di sé in movimento, Surface Pro X è adatto sia alla produttività sia all’intrattenimento multimediale con il suo display da 13 pollici in alta risoluzione (2880×1920 pixel). Per tutti gli altri dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.