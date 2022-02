Surfshark: 2 mesi gratis + 2 anni se inviti amici

Con Surfshark si può navigare sul web in totale sicurezza. Ed oggi, attivare il suo servizio conviene ancora di più, poiché offre 2 mesi gratuiti più due anni se inviti altre persone ad iscriversi.

Con Surfshark puoi usare l’interruttore per assicurarti che i tuoi dati non siano esposti nel caso in cui si perda una connessione con un server VPN. Ti sentirai sicuro che i tuoi dati sono protetti in ogni momento e su tutte le reti automaticamente.

Utilizzi una VPN con tutte o solo un numero selezionato di app (tunnel diviso per Windows e Android). Ed ancora, otterrai aiuto ogni volta che ne hai bisogno tramite una chat dal vivo, e-mail o social media. Quindi, parliamo di un Customer care 24/7.

Scopriamone di più sulla promozione ed altri vantaggi di utilizzare Surfshark VPN.

Surfshark VPN: vantaggi

Questo marchio è passato dall’essere sconosciuto alle prime cinque VPN a livello globale in un anno. Il test mostra che il provider VPN è serio e sta effettivamente implementando le misure di protezione promesse.

Surfshark si è comportato molto bene nel complesso, specialmente nel test della velocità di download.

Ecco nello specifico alcuni servizi.

Cleanweb

Blocca annunci e malware prima che possano essere caricati

Risparmia dati mobili e aumenta la velocità di navigazione

Evita i tentativi di phishing

Ottieni adblock e VPN

MultiHop

Connettiti tramite due server VPN

Aggiungi un ulteriore livello di sicurezza

Migliora potenzialmente la tua velocità di connessione

Puoi utilizzare MultiHop se:

Vuoi essere più privato quando ti connetti al tuo paese Sei un attivista che vuole stare il più lontano possibile dal monitoraggio del governo Sei un giornalista che protegge le tue fonti Utilizzi una VPN perché ti preoccupi soprattutto della sicurezza

Non utilizzare MultiHop se:

Stai semplicemente navigando online senza necessità particolari: un solo server VPN è sufficiente per soddisfare le tue esigenze Stai facendo streaming di qualsiasi tipo, da allora è probabile che tu senta l’impatto negativo dell’instradamento dei tuoi dati tramite più server

Cookie popu-bloker

Sfoglia i siti Web senza popup

Non fare mai più clic su “accetta cookie”.

Naviga senza banner e richieste di consenso

Il blocco dei cookie pop-up è una funzione di estensione del browser VPN di Surfshark che ti consente di non visualizzare i popup di consenso ai cookie. Non impedisce il caricamento delle notifiche di consenso dei cookie, ma ti assicura solo di non essere bombardato da fastidiosi pop-up di cookie.

Promozione in corso

Otterrai questo ed altro con uno sconto dell’82%, pagando 2.03 euro al mese. Inoltre, come detto, se inviti altre persone otterrai altri 2 anni gratis. Scopri di più da questo link.