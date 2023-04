Surfshark, 2 mesi gratis e sconto dell’82%: approfitta ora!

L’acclamatissimo chatbot ChatGPT da oltre una settimana è stato bloccato in Italia. È possibile però accedere al servizio utilizzando una VPN. Quale? Surfshark in quanto attualmente offre uno sconto dell’82%.

Se opti per il piano biennale ti costerebbe solo 2,30 euro al mese, per un totale di 59,76 euro.

L’offerta non si ferma qui, con 2 mesi aggiuntivi di servizio gratuito con cui puoi utilizzare Surfshark per 26 mesi continuativi.

Questa è una promozione incredibilmente conveniente per una VPN di qualità premium, molto ricercata dagli utenti perché offre moltissimo a livello di protezione della privacy.

Surfshark è una VPN affidabile e veloce che ti assicura connessioni stabili ed efficienti, indipendentemente dalla situazione.

Offre una navigazione sicura e anonima fornendoti un server DNS privato e segue una rigorosa politica di no-log per proteggere la tua privacy.

Quando navighi, quindi, non devi preoccuparti davvero di nulla, poiché i tuoi dati non saranno salvati.

Surfshark VPN con lo sconto dell’82%: i dettagli

La tua esperienza di navigazione sarà sicura e senza soluzione di continuità con il blocco automatico di annunci, pop-up e malware, eliminando ogni possibilità di furto di dati.

Con server in tutto il mondo, accedere a servizi come ChatGPT e alle tue piattaforme internazionali preferite sarà un gioco da ragazzi, anche quando sei fuori dall’Italia.

Se ami particolarmente i contenuti streaming, sulle piattaforme migliori online potrai visionare quelli che sono geograficamente bloccati.

In sintesi, questa promozione è eccezionale e il nostro consiglio è quelli di approfittarne immediatamente.

Per attivare la VPN, visita semplicemente la pagina dedicata e segui alcuni semplici passaggi. Suggeriamo di agire in fretta, poiché lo sconto potrebbe non essere disponibile a lungo.

In alternativa, clicca sul link sottostante e acquista il servizio:

Ti ricordiamo che lo sconto dell’82% vale soltanto per l’abbonamento biennale. In questo modo, oltre che pagare soltanto 2,30 euro al mese, avrai a disposizione due mesi di abbonamento gratuito.

Infine, se il servizio non è di tuo gradimento, potrai avvalerti della clausola SODDISFATTI O RIMBORSATI entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.