Surfshark a meno di 2€ al mese con VPN, antivirus, ad-block e anti-tracker

Surfshark è la soluzione completa per la sicurezza e la privacy dei tuoi dispositivi connessi. Oggi è in offerta speciale a meno di 2 euro al mese! La attivi online selezionando il piano di abbonamento di 2 anni che ti regala altri 3 mesi extra gratis. Grazie a questa applicazione ottieni una protezione totale contro qualsiasi minaccia e un’ottimizzazione unica della tua connessione.

Infatti, oltre alla VPN illimitata che ti permette di ottenere una connessione anonima e cambiare posizione virtuale, hai incluso un potente antivirus che ti protegge da virus e malware. Funziona benissimo e rende così la tua navigazione sicura, evitandoti brutte sorprese segnalandoti siti compromessi, file corrotti e molto altro ancora. Potrai davvero acquistare online, consultare i tuoi social ed effettuare varie attività in totale sicurezza.

Attivare Surfshark sui tuoi dispositivi riduce al minimo truffe e spam. Tutto è sotto controllo e non lascerai in giro per il web i tuoi dati pronti da cannibalizzare, come succede a molti che non hanno questa soluzione attiva sui propri dispositivi. Infatti, all’interno dell’app è incluso anche un sistema anti-tracker che blocca il monitoraggio online dei tuoi dati, della tua cronologia e delle tue abitudini.

Inoltre, particolarmente utili e comodo, il potente blocco annunci ti permette di navigare tra le pagine web senza tutte le fastidiose pubblicità che, non solo distraggono, ma consumano più dati di navigazione e possono nascondere pericoli come truffe, acquisti indesiderati e banner cliccati per sbaglio.

Surfshark ottimizza la tua connessione

Ovunque tu sia, grazie a Surfshark attiva sui tuoi dispositivi, ottieni una connessione ottimizzata. Cosa stai aspettando? Oggi è in offerta speciale a meno di 2 euro al mese! Solo così ottieni anche 3 mesi extra gratis. Assicurati una connessione veloce e stabile senza confini.

Questa VPN integra server ottimizzati che offrono una larghezza di banda illimitata. Questo concorre a rendere ogni attività online che richiede velocità e reattività estremamente fluida. Ad esempio, ti assicuri uno streaming senza buffering e un gaming a bassissima latenza.