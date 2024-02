Surfshark Alert PROTEGGE tutti i tuoi account

Surfshark Alert è una funzionalità inclusa con Surfshark One in grado di proteggere i tuoi account da qualsiasi violazione. Infatti, si tratta di un sistema in grado di notificare quando le tue informazioni personali sono visibili e non al sicuro. Attivalo subito a un prezzo favoloso. Ma cosa è in grado di fare nello specifico?

Si tratta di un sistema avanzato che scansiona il web 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per monitorare eventuali violazioni di carte di credito, documenti di identità, email, account e altri dati sensibili. Grazie a questo provvedimento vengono inviate all’utente notifiche in tempo reale tramite email. In questo modo hai il tempo necessario per intervenire.

Con Surfshark Alert non devi più preoccuparti di data breach o violazioni quando ne leggi notizia online. Tu saprai prima di tutti se i tuoi account hanno subito una violazione o se le tue informazioni sensibili sono finite nelle mani sbagliate di hacker e cybercriminali. Inoltre, riceverai rapporti periodici sulla sicurezza dei dati personali.

Surfshark Alert: un alleato potente alla tua privacy

Grazie a Surfshark Alert hai un alleato potente e dedicato alla tua privacy. Tantissime funzionalità sono incluse in questa tecnologia inclusa con Surfshark One. Cosa stai aspettando? Approfitta del 77% di sconto con 2 mesi gratis per ottenere questo pacchetto di sicurezza avanzato e potente. Cosa include questa funzionalità specifica?

Protezione email con notifiche per intervenire quando i tuoi indirizzi vanno a finire in un database online non autorizzato.

con notifiche per intervenire quando i tuoi indirizzi vanno a finire in un database online non autorizzato. Controllo vulnerabilità delle tue password per scoprire quante volte sono state violate e se sono sicure da utilizzare.

delle tue password per scoprire quante volte sono state violate e se sono sicure da utilizzare. Sicurezza numero di identificazione personale per fermare i ladri di identità rimanendo informato sullo stato di sicurezza.

per fermare i ladri di identità rimanendo informato sullo stato di sicurezza. Protezione carte di credito così che il tuo denaro non vada rubato o perso avvisandoti di eventuali violazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.