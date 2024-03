Surfshark Antivirus, proteggi i dispositivi e la tua identità a 2,29€

Naviga sul web in modo sicuro, senza tracciamenti e proteggendo i tuoi dispositivi da qualsiasi minaccia con Surfshark Antivirus, una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Non a caso, parliamo di uno strumento che nel corso degli anni è riuscita ad affermarsi con grande successo tra gli utenti che sono alla ricerca di un antivirus sicuro ed economico.

Surfshark nasce, infatti con un importante obiettivo: proteggere la sicurezza dei tuoi account e togliere i dati personali dal mercato. Nello specifico, Surfshark Antivirus ti consente di navigare sul web senza tracciamento, proteggere i tuoi dispositivi con antivirus e proteggere la tua identità con un’app all-in-one progettata nei minimi dettagli.

Vuoi tenere i tuoi dispositivi al sicuro con Surfshark Antivirus? Oggi puoi provare la protezione contro virus e malware subdoli senza interrompere il tuo flusso di lavoro a partire da soli 2,29 euro al mese. Risparmi il 79% sul prezzo iniziale di Surfshark Starter e, in più, ricevi 2 mesi extra gratuiti!

Surfshark: antivirus sicuro ed economico

Tra i piani attualmente disponibili, non possiamo non parlare della convenienza di Surfshark Starter: può infatti essere tuo pagando solamente 2,29 euro al mese con due mesi extra gratuiti. Il risparmio è dunque del 79%. Ma cosa rende speciale questa soluzione? Con un totale di 59,54 euro per i primi 24 mesi, anzichè 285,74, puoi finalmente iniziare a proteggere la tua privacy online con VPN sicura, blocco degli annunci e pop-up dei cookie ma non solo. Scegliendo subito questo abbonamento hai la possibilità di proteggere la tua identità da qualsiasi minaccia online.

Ti sei mai chiesto quanto sia importante proteggere la tua connessione? Rispondere a questa domanda è fondamentale perchè navigando sul web, si è esposti a molti rischi: violazioni dei dati, attacchi di hacking e curiosi. Non perdere altro tempo, acquista subito la soluzione pensata per combatterli tutti!