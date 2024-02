Surfshark Antivirus, protezione completa a partire da 2,99€/mese

Hai mai sentito parlare di Surfshark? Si tratta di una soluzione piuttosto nota al giorno d’oggi perchè si contraddistingue grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Tantissimi utenti al giorno d’oggi cercano uno strumento efficace per poter navigare sul web in modo sicuro, senza tracciamenti e proteggendo i propri dispositivi dai malware. Surfshark nasce con l’obiettivo di proteggere la sicurezza dei tuoi account e togliere i dati personali dal mercato.

Grazie ad una speciale promozione puoi tenere al sicuro i tuoi dispositivi con Surfshark Antivirus: pagando solamente 2,99 euro al mese acquisti Surfshark Starter e ricevi 2 mesi extra gratuitamente. Non perdere altro tempo se vuoi finalmente proteggere la tua identità online ma non solo: metti in sicurezza anche la tua privacy e i dispositivi con cui navighi.

Surfshark: sicurezza online semplificata

Surfshark ti consente di navigare sul web senza tracciamento, proteggere i tuoi dispositivi con antivirus e proteggere la tua identità con un’app all-in-one. Proteggere la connessione internet è indispensabile! Il tuo dispositivo è esposto ogni giorno a virus e malware subdoli; ecco perchè l’antivirus mantiene pulito il dispositivo in modo da poter navigare senza paura.

Per ottimizzare la protezione, Surfshark ti offre una difesa in tempo reale: protegge il dispositivo dai malware eseguendo la scansione dei file prima di scaricarli o aprirli, in modo che non entri nulla di dannoso. Non a casa, questo antivirus blocca l’accesso alla webcam da tutte le app non autorizzate e avvisa di eventuali tentativi falliti. Non perdere altro tempo se vuoi usufruire della promozione limitata che ti offre uno sconto fino al 77%.

Surfhark Starter può essere tua a soli 2,99 euro al mese + 2 mesi gratis (risparmi il 73%) pagando dunque 41,86 euro per i primi 12 mesi.