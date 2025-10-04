Surfshark è in offerta: prezzo mai visto per il piano di 27 mesi

Una VPN illimitata e sicura con un costo ridotto e un servizio ricco di funzionalità: questa breve descrizione permette di sintetizzare le caratteristiche di Surfshark, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN.

Grazie alla promozione in corso, la VPN è ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto fino a 1,79 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e per tutti i nuovi clienti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Perché scegliere questa VPN

Surfshark è la soluzione giusta per accedere a una VPN illimitata e sicura. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

crittografia del traffico dati per rendere sicuro un accesso a Internet anche da una rete pubblica

del traffico dati per rendere sicuro un accesso a Internet anche da una rete pubblica politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della VPN

che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della VPN network con migliaia di server distribuiti in tutto il mondo per poter selezionare un server situato in un altro Paese e, quindi, aggirare blocchi geografici durante l’uso della rete

accesso dalla VPN da tutti i propri dispositivi in contemporanea

possibilità di aggiungere servizi extra, come il sistema antivirus, con condizioni molto vantaggiose

Con Surfshark, quindi, è possibile accedere a una VPN completa, sicura e ricca di funzionalità che, in questo momento, rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca della migliore opzione disponibile sul mercato.

L’offerta in corso riduce il costo della VPN fino a 1,79 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Questa promozione è disponibile solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box qui di sotto, con 30 giorni di garanzia di rimborso.