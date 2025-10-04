 Surfshark è in offerta: prezzo mai visto per il piano di 27 mesi
La migliore VPN è in offerta con un prezzo da cogliere al volo: è il momento giusto per attivare Surfshark con il piano di 27 mesi.
Sicurezza VPN
Una VPN illimitata e sicura con un costo ridotto e un servizio ricco di funzionalità: questa breve descrizione permette di sintetizzare le caratteristiche di Surfshark, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN.

Grazie alla promozione in corso, la VPN è ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto fino a 1,79 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi.

Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Surfshark, tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e per tutti i nuovi clienti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

Perché scegliere questa VPN

Surfshark è la soluzione giusta per accedere a una VPN illimitata e sicura. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche:

  • crittografia del traffico dati per rendere sicuro un accesso a Internet anche da una rete pubblica
  • politica no log che elimina il tracciamento dell’attività dell’utente durante l’uso della VPN
  • network con migliaia di server distribuiti in tutto il mondo per poter selezionare un server situato in un altro Paese e, quindi, aggirare blocchi geografici durante l’uso della rete
  • accesso dalla VPN da tutti i propri dispositivi in contemporanea
  • possibilità di aggiungere servizi extra, come il sistema antivirus, con condizioni molto vantaggiose

Con Surfshark, quindi, è possibile accedere a una VPN completa, sicura e ricca di funzionalità che, in questo momento, rappresenta la soluzione ideale per chi è alla ricerca della migliore opzione disponibile sul mercato.

L’offerta in corso riduce il costo della VPN fino a 1,79 euro al mese, andando ad attivare il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Questa promozione è disponibile solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box qui di sotto, con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 ott 2025

Davide Raia
Pubblicato il
4 ott 2025
