Surfshark: la VPN in sconto dell'82% a soli 2,89€ al mese

Surfshark è una VPN molto conosciuta e diffusa che offre protezione per la connessione, i dispositivi e la privacy online. Con la nuova promo, che ti permette di risparmiare l’82% e sottoscrivere un abbonamento di 2 anni, che include anche 2 mesi in più totalmente gratuiti. Ecco cosa offre.

Surfshark VPN: la soluzione per una navigazione completamente anonima

Navigare sul web comporta purtroppo un’inevitabile raccolta dei dati personali da parte di terzi. La soluzione per evitare ciò è una VPN e quella di Surfshark è sicuramente la più adatta allo scopo. Una volta connessa, ti protegge da subito ovunque tu vada e in qualsiasi dispositivo.

Include:

Navigazione senza tracciamento : esplora il web senza pubblicità, fastidiosi pop-up dei cookie e tracker vari che tracciano la tua attività in rete.

: esplora il web senza pubblicità, fastidiosi pop-up dei cookie e tracker vari che tracciano la tua attività in rete. Server VPN ad alta velocità : con oltre 3200 server in più di 100 paesi, Surfshark offre una connessione veloce e affidabile ovunque tu ti connetta.

: con oltre 3200 server in più di 100 paesi, Surfshark offre una connessione veloce e affidabile ovunque tu ti connetta. Garanzia soddisfatti o rimborsati: puoi provare tutti i vantaggi del piano per 30 giorni senza rischi. Se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere un rimborso completo entro 30 giorni.

Surfshark non si ferma soltanto nel garantirti anonimato: i dispositivi sono esposti ogni giorno a virus e malware subdoli, motivo per cui include anche un antivirus che mantiene protetto e sicuro il dispositivo in modo da poter navigare senza paura! Alcune funzionalità comprendono:

Protezione in background : l’antivirus protegge tutti i dispositivi mentre tu utilizzi tranquillamente il tuo PC, smartphone, portatile o tablet per le tue attività.

: l’antivirus protegge tutti i dispositivi mentre tu utilizzi tranquillamente il tuo PC, smartphone, portatile o tablet per le tue attività. Scansione in tempo reale : Surfshark protegge il dispositivo dai malware eseguendo la scansione dei file prima di scaricarli o aprirli.

: Surfshark protegge il dispositivo dai malware eseguendo la scansione dei file prima di scaricarli o aprirli. Protezione della webcam: blocca l’accesso alla webcam da tutte le app non autorizzate e avvisa di eventuali tentativi falliti.

Monitora le violazioni dei dati con Alert e proteggiti con Alternate ID

Alert è una funzione integrata in Surfshark che ti aiuta a proteggere la tua identità. Ricevi notifiche quando la tua e-mail, il tuo documento d’identità, la tua carta di credito o altri dati personali vengono divulgati online, in modo che tu possa intervenire tempestivamente.

Con Alternative ID crei invece una nuova identità online, con un’e-mail proxy, per proteggere le tue informazioni e prevenire fughe di dati.

Sottoscrivi ora il piano in offerta e rimani protetto in una botte di ferro!