Surfshark lancia la sfida alla VPN di Google (anche nel prezzo)

La notizia del giorno è che Google offrirà una VPN inclusa nell’abbonamento Google One, anche per il piano base da 100 GB. C’è però un’altra notizia, cioè che i competitor non stanno di certo a guardare, anzi. Basti pensare a Surfshark, uno dei migliori servizi VPN oggi disponibili sul mercato, che sconta il piano di 2 anni dell’82% aggiungendo altri 2 mesi gratuiti.

A 2,30 euro al mese per i primi 2 anni Surfshark è la VPN da prendere

Il più grande limite della VPN di Google è che non fa scegliere ai propri utenti il Paese da cui si vuole simulare l’accesso a Internet. Di fatto, quindi, si può parlare di VPN monca, dal momento che è totalmente inefficace se si vogliono aggirare i blocchi geografici dei provider. Senza contare poi che non è una soluzione gratuita, per accedervi occorre infatti sottoscrivere almeno il piano base di Google One del valore di 1,99 euro al mese. Ne vale la pena? Dando uno sguardo alle altre VPN disponibili allo stesso prezzo, la risposta è negativa. Un esempio su tutti è la VPN di Surfshark, che dietro una spesa di 2,30 euro al mese per 24 mesi (e altri 2 mesi sono in regalo) consente di scegliere liberamente tra più di 3.200 server in 100 Paesi diversi, con tutta la sicurezza legata alla crittografia AES a 256 bit e lo strumento di rotazione dell’IP, che offre il cambio IP automatico senza disconnetterti dalla VPN, per una navigazione ancora più sicura.

I limiti della VPN di Google ci sono e non sono nemmeno trascurabili, anzi. Se vuoi godere di un servizio che ti conceda la massima libertà d’uso, è preferibile guardare altrove. Come alla VPN di Surfshark, a maggior ragione oggi che è scontata dell’82% e in più regala due mesi aggiuntivi.

