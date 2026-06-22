Surfshark è in offerta: VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker da 2,49€ con 3 mesi extra

Con oltre 40 milioni di download dell’app e più di 30 riconoscimenti, Surfshark è la soluzione di sicurezza e privacy scelta da utenti di tutto il mondo. Grazie alla nuova offerta ottieni tutte le sue funzionalità da soli 2,49 euro al mese, anziché 5,74 euro. E se ti abboni subito hai anche 3 mesi extra in regalo! Grazie a questa soluzione ottieni in un unico abbonamento VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker. Ma questo non è tutto.

Surfshark, una volta installata sui tuoi dispositivi, ti protegge da virus e malware. Il suo potente antivirus è in grado di riconoscere qualsiasi minaccia, dalla più recente alla più antica, senza fare differenza. Se è pericolosa la blocca e te lo dice. In questo modo puoi navigare online, scaricare file e installare applicazioni senza la benché minima preoccupazione. I tuoi dati personali e i tuoi device sono completamente al sicuro.

Inoltre, grazie ai suoi sistemi di protezione e privacy, Surfshark riduce al minimo truffe e spam. Questo grazie all’utilissimo anti-tracker che ferma il monitoraggio di dati e azioni quando sei online con i tuoi dispositivi. Che siano aziende commerciali o cybercriminali, nessuno sarà più in grado di vedere le tue abitudini, informazioni sensibili e attività online per poi comminare truffe telefoniche, email spam o campagne phishing.

Infine, oltre al potente antivirus e all’utilissimo anti-tracker, Surfshark include anche un comodissimo ad-blocker. Questo sistema avanzato nasconde qualsiasi annuncio, pop-up o banner presente nelle pagine web che visiti. In questo modo godrai di una navigazione piacevole, concentrata solo sui veri contenuti che vuoi vedere e non sulle pubblicità. Inoltre, questa soluzione riduce notevolmente il consumo dei giga quando navighi con la tua tariffa mobile.

Quale Surfshark scegliere per avere VPN, Antivirus, Anti-Tracker e Ad-Blocker inclusi

Per ottenere VPN, Antivirus, Anti-Tracker e Ad-Blocker inclusi in un’unica app e quindi in un un unico abbonamento, devi scegliere Surfshark One all’85% di sconto. Grazie alla fantastica promozione, oltre all’ottimo risparmio, ottieni anche 3 mesi extra in regalo.

Potrai installare e attivare Surfshark One su dispositivi illimitati con il suo piano che include tutto quello che cerchi per sicurezza e privacy estreme.