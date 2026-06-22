 Surfshark è in offerta: VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker da 2,49€ con 3 mesi extra
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Surfshark è in offerta: VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker da 2,49€ con 3 mesi extra

Se cerchi una soluzione che includa VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker a prezzo vantaggioso allora devi scegliere Surfshark adesso.
Surfshark è in offerta: VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker da 2,49€ con 3 mesi extra
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Se cerchi una soluzione che includa VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker a prezzo vantaggioso allora devi scegliere Surfshark adesso.
Surfshark
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Con oltre 40 milioni di download dell’app e più di 30 riconoscimenti, Surfshark è la soluzione di sicurezza e privacy scelta da utenti di tutto il mondo. Grazie alla nuova offerta ottieni tutte le sue funzionalità da soli 2,49 euro al mese, anziché 5,74 euro. E se ti abboni subito hai anche 3 mesi extra in regalo! Grazie a questa soluzione ottieni in un unico abbonamento VPN, Antivirus, Anti-Tracker e AdBlocker. Ma questo non è tutto.

Scegli Surfshark

Surfshark, una volta installata sui tuoi dispositivi, ti protegge da virus e malware. Il suo potente antivirus è in grado di riconoscere qualsiasi minaccia, dalla più recente alla più antica, senza fare differenza. Se è pericolosa la blocca e te lo dice. In questo modo puoi navigare online, scaricare file e installare applicazioni senza la benché minima preoccupazione. I tuoi dati personali e i tuoi device sono completamente al sicuro.

Inoltre, grazie ai suoi sistemi di protezione e privacy, Surfshark riduce al minimo truffe e spam. Questo grazie all’utilissimo anti-tracker che ferma il monitoraggio di dati e azioni quando sei online con i tuoi dispositivi. Che siano aziende commerciali o cybercriminali, nessuno sarà più in grado di vedere le tue abitudini, informazioni sensibili e attività online per poi comminare truffe telefoniche, email spam o campagne phishing.

Infine, oltre al potente antivirus e all’utilissimo anti-tracker, Surfshark include anche un comodissimo ad-blocker. Questo sistema avanzato nasconde qualsiasi annuncio, pop-up o banner presente nelle pagine web che visiti. In questo modo godrai di una navigazione piacevole, concentrata solo sui veri contenuti che vuoi vedere e non sulle pubblicità. Inoltre, questa soluzione riduce notevolmente il consumo dei giga quando navighi con la tua tariffa mobile.

Quale Surfshark scegliere per avere VPN, Antivirus, Anti-Tracker e Ad-Blocker inclusi

Per ottenere VPN, Antivirus, Anti-Tracker e Ad-Blocker inclusi in un’unica app e quindi in un un unico abbonamento, devi scegliere Surfshark One all’85% di sconto. Grazie alla fantastica promozione, oltre all’ottimo risparmio, ottieni anche 3 mesi extra in regalo.

Scegli Surfshark

Potrai installare e attivare Surfshark One su dispositivi illimitati con il suo piano che include tutto quello che cerchi per sicurezza e privacy estreme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 giu 2026

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22 giu 2026
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