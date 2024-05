Surfshark One è un bundle di sicurezza: VPN + antivirus a soli 2,69€

Il web è popolato non solo di utenti, ma anche di minacce. È sempre stato così: fortunatamente, anche gli strumenti di sicurezza, nel tempo, si sono evoluti. Tra i principali spicca Surfshark One, un vero e proprio bundle che include tantissimi servizi utili, tra cui una VPN e un antivirus.

Surfshark One rappresenta il punto di svolta nella sicurezza online, perché offre tantissimi strumenti e funzionalità studiate ad hoc. A tutto ciò si aggiunge un’interessante promozione: 83% di sconto e 3 mesi gratuiti. Il costo è pari a soli 2,69 euro al mese.

Dalla VPN all’antivirus, fino all’Alert

Ma cosa include Surfshark One, nello specifico? C’è la VPN, utile per navigare in modo anonimo e sicuro senza essere tracciato, proteggendo i tuoi dati personali da occhi indiscreti. E anche un potente antivirus, in grado di proteggerti da qualsiasi minaccia e include la scansione dei file durante il download, oltre alla protezione della webcam.

Poi ci sono Surfshark Search, che ti consente di navigare senza pubblicità e senza lasciare tracce digitali, Surfshark Alert che ti invierà notifiche istantanee in caso di fughe di dati, garantendo una sicurezza ottimale per i tuoi account e le tue informazioni sensibili, e infine Alternative ID: puoi generare una nuova identità online e una nuova email proxy per proteggere ulteriormente la tua privacy.

Surfshark è un’azienda leader nel settore della sicurezza informatica, impegnata a proteggere la privacy e la sicurezza online dei suoi utenti. La sua ampia gamma di prodotti, tutti inclusi nel bundle, ti offriranno il massimo della sicurezza, tra le più complete esistenti.

Per utilizzare Surfshark One, basta abbonarsi al servizio e scaricare l’applicazione. Una volta installata, accedi con le tue credenziali e sei pronto per esplorare tutte le funzionalità incluse. Vuoi risparmiare? Approfitta della promozione e ottieni uno sconto dell’83%. Il prezzo, scontato, è di 2,69 euro, con 3 mesi gratuiti. Se non sei soddisfatto puoi chiedere un rimborso entro 30 giorni.