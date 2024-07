Surfshark One: protezione ottimizzazione a soli 58€ su Amazon

Amazon ha deciso di regalarti una suite all-in-one pazzesca in grado di proteggere e ottimizzare ogni tuo dispositivo. Attiva adesso Surfshark One a soli 58,90€, invece di 430,65€ (prezzo ufficiale di abbonamento). Si tratta di un ottimo sconto per avere il massimo della privacy senza alcun limite.

Infatti, la licenza – il cui codice di attivazione arriverà al tuo indirizzo email – è valida per 12 mesi e su dispositivi illimitati. Potrai decidere tu con chi condividere l’abbonamento e nel caso risparmiare ulteriormente. Approfitta subito di questa incredibile occasione vantaggiosa.

Surfshark One: tutto quello che cerchi

Con Surfshark One hai antivirus, VPN, ottimizzazione e privacy ad altissimi livelli senza dover installare altre app sui tuoi dispositivi. Con un unico abbonamento hai protezione e ottimizzazione complete. Attiva adesso il piano in offerta su Amazon. Incluso hai:

VPN illimitata;

illimitata; Ad-Blocker ;

; Cookie pop-up blocker ;

; Alternative ID per informazioni personali e mail;

per informazioni personali e mail; avviso in tempo reale su violazioni email e dati personali;

email e dati personali; avviso in tempo reale su violazioni carte di credito e documenti identità;

report sicurezza dati personali;

sicurezza dati personali; browser di ricerca privato.

Con Surfshark One puoi navigare in completo anonimato cambiando anche la tua posizione virtuale per aggirare censure e/o blocchi regionali. Inoltre, ottimizzando la connessione, ottieni streaming senza buffering e gaming a bassissima latenza. Attiva ora la licenza a soli 58,90€, invece di 430,65€ (prezzo ufficiale di abbonamento).