Surfshark One: VPN, antivirus e app all-in-one oggi a -83%

Surfshark è l’antivirus ideale per tutti coloro che vogliono proteggere i dispositivi con cui navigano online. Come sappiamo, i dispositivi sono esposti ogni giorno a virus e malware subdoli e la funzione di un antivirus è quella di mantenere pulito il dispositivo in modo da poter navigare senza paura e preoccupazioni.

Surfshark oggi rappresenta la scelta migliore per poter protegge il tuo pc dai malware eseguendo la scansione dei file prima di scaricarli o aprirli, in modo da eliminare qualsiasi cosa che possa essere dannosa per il dispositivo. Inoltre, grazie alla protezione della webcam, l’antivirus Surfhark blocca anche l’accesso alla webcam da tutte le app non autorizzate e avvisa di eventuali tentativi falliti.

Tieni i tuoi dispositivi al sicuro con Surfshark antivirus: oggi hai la possibilità di provare la protezione contro virus e malware subdoli senza interrompere il tuo flusso di lavoro! Per te antivirus è compreso nel pacchetto Surfshark One, un bundle di sicurezza informatica per una protezione completa. Se vuoi finalmente navigare sul web senza essere tracciato, proteggere i tuoi dispositivi dalle minacce e proteggere la sicurezza dei tuoi account, abbonati subito a soli 2,69 euro al mese risparmiando l’83%.

Surfshark One: antivirus e VPN

Con Surshark One hai a portata di mano e incluso in un unico abbonamento un servizio che ti assicura la massima sicurezza. A partire da oggi, infatti, scegliendo Surfshark puoi ottenere una sicurezza online semplificata: navigare sul Web senza tracciamento con una VPN, proteggere i tuoi dispositivi con antivirus e proteggere la tua identità con un’app all-in-one non è più impossibile.

Perché dunque scegliere Surshark? La risposta è del tutto semplice: con soli 2,69 euro al mese + 3 mesi gratis puoi avere un servizio che si connette e rimane vigile e protegge gli utenti online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque. Grazie al suo design intuitivo, si apprenderà ad utilizzarlo anche in pochissimo tempo.