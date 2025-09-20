Surfshark sconta la sua VPN premium: costa meno di 2 euro al mese

Nuova promozione Surfshark a prezzo eccezionale: la VPN premium è disponibile a partire da soli 1,99 euro al mese, con 3 mesi extra inclusi. L’occasione perfetta per navigare online in modo sicuro, veloce e senza limiti.

Una VPN completa e accessibile

Surfshark mette a disposizione una connessione crittografata che protegge la tua privacy e ti consente di accedere a contenuti in tutta sicurezza. Oltre al prezzo ridotto, la promozione include vantaggi esclusivi:

Dispositivi illimitati con un solo abbonamento

con un solo abbonamento Protezione da malware e annunci indesiderati grazie all’Ad Blocker integrato

Wi-Fi sicuro, ideale per quando sei in viaggio o utilizzi reti pubbliche

Politica no-log, per garantire la massima riservatezza dei dati

La configurazione è semplice e intuitiva: basta scaricare l’app di Surfshark e connettersi con un clic.

Perché usare Surfshark VPN?

Questa offerta non si limita alla protezione della privacy, ma migliora concretamente la tua esperienza online. Alcuni esempi:

Accedi a contenuti di altri Paesi in modo sicuro

Proteggi i dati aziendali anche su reti pubbliche

Evita il tracciamento dei prezzi durante lo shopping online

Proteggi tutti i dispositivi di casa con un solo account

Inoltre, grazie alla tecnologia Nexus, il traffico dati viene instradato attraverso un’intera rete di server, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza. Surfshark rappresenta una delle migliori offerte sul mercato: VPN completa a soli 1,99 euro al mese, con 3 mesi extra inclusi.