Surfshark: sicurezza online premium a soli 2,19€ al mese

Con la crescita delle minacce online e dei tentativi di tracciamento da parte di siti e inserzionisti, proteggere i propri dati è diventato essenziale. Ecco perché una VPN affidabile come Surfshark che tutela la privacy online senza complicazioni può fare la differenza.

Un prezzo imbattibile

Grazie all’offerta in corso, Surfshark è ora disponibile a soli 2,19 € al mese (anziché 4,83 €) e regala anche 3 mesi extra. Inoltre, è prevista una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, così da poter testare il servizio in totale tranquillità.

I vantaggi di Surfshark

Surfshark non è soltanto una VPN: è una suite di strumenti completa per la cybersecurity e la protezione della privacy, dotata di funzionalità che la distinguono da molti altri fornitori.

Dispositivi illimitati

A differenza di altri servizi, Surfshark permette di collegare un numero illimitato di dispositivi con un unico account. Proteggi smartphone, tablet, PC e persino la TV di casa con pochi clic.

Protezione antimalware

Blocca virus, malware, inserzioni invasive e tracker grazie alle funzioni Antivirus e Ad Blocker. In questo modo, la tua navigazione rimane fluida e priva di sorprese indesiderate.

Generatore di Alternative Email

Stanco di inserire sempre la tua e-mail personale in ogni nuovo sito o servizio, rischiando spam e furti di dati? Surfshark fornisce un generatore di e-mail alternative, ideale per tenere protetta la tua identità digitale.

Avvisi sulle violazioni dei dati

Surfshark Alert ti notifica se la tua e-mail, il tuo documento d’identità o la tua carta di credito vengono esposti in una violazione dei dati. È uno strumento fondamentale per reagire subito in caso di breccia nella sicurezza.

Blocco di tracker e pubblicità

Oltre alla protezione dai malware, Surfshark mette a disposizione uno strumento di blocco che elimina la maggior parte di inserzioni e tracker online, migliorando la qualità della tua esperienza di navigazione.

Tecnologia Nexus

La tecnologia Nexus instrada il traffico dati attraverso un’intera rete di server, invece di sfruttarne uno solo. Questo approccio garantisce ulteriore sicurezza e protegge da potenziali tentativi di monitoraggio. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark clicca qui.