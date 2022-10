Surfshark Antivirus è la soluzione completa per la protezione online

Con virus, malware e altre tipologie di software malevoli pronti ad attaccare gli utenti che navigano online, urge un buon antivirus capace di garantire una protezione efficace per tutti i dispositivi. Per questo oggi parleremo di Surfshark Antivirus.

Surfshark Antivirus è la soluzione ideale per chi cerca leggerezza in termini di risorse occupate ed efficacia in quanto a protezione online dalle minacce. Si tratta della stessa azienda che offre il famoso servizio di VPN.

Oltre a proteggere un dispositivo da virus, malware e altre minacce informatiche note, riesce a riconoscere e a sventare anche quelle che non sono state ancora classificate dai database anti-malware.

Il merito è del sistema Surfshark Cloud Protect, che è in grado di analizzare i file non conosciuti in modo da prevenire i cosiddetti attacchi “zero-day”.

Surfshark Antivirus: come usarlo sul PC

Surfshark si può scaricare accedendo a questa pagina. Una volta cliccato sul pulsante “Ottieni Surfshark Antivirus”, bisogna scegliere il piano tariffario preferito (mensile, annuale o biennale).

Una volta scelto, è necessario inserire l’indirizzo email e scegliere tra quelli supportati il metodo di pagamento preferito. Per completare la transazione, basta eseguire le istruzioni che appaiono sullo schermo.

Dopo aver creato l’account, bisogna tornare alla pagina precedente e cliccare sul pulsante inerente al sistema operativo utilizzato sul PC.

Terminato il download, gli utenti di Windows devono soltanto installare l’antivirus cliccando su “Install” e attendere la fine della procedura di installazione automatica.

Sono diverse le cose che può fare Surfshark. Innanzitutto offre totale protezioni in tempo reale anche in mobilità.

Poi, come detto in precedenza, il servizio Cloud Protect, che funziona giorno e notte, impedisce alle nuove minacce di danneggiare il dispositivo.

Inoltre, se ritenuto necessario, si può programmare l’esecuzione delle scansioni in specifici orari, escludendo dalla scansione a piacimento specifici file o cartelle.

Insieme alla classica funzione antivirus, Surfshark offre anche la sua famosa VPN, con cui impedire ad hacker e aziende il monitoraggio online e celare la propria posizione mettendo al sicuro i dati sensibili.

