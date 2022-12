Surfshark saluta le vecchie versioni di Windows

Il team al lavoro sulla VPN di Surfshark ha scelto di abbandonare le versioni più datate del sistema operativo Windows, ma per una ragione più che giustificata: offrire un servizio senza compromessi in termini di qualità, prestazioni e affidabilità. L’annuncio è giunto questa settimana, direttamente dalle pagine del sito ufficiale. Vediamo qual è il motivo.

Windows 7, 8 e 8.1: l’addio di Surfshark

Nel dettaglio, lo sviluppatore continuerà a supportare in futuro esclusivamente Windows 10 e Windows 11, salutando invece in modo definitivo Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Dopotutto, la stessa Microsoft ha deciso di non rilasciare ulteriori update per queste edizioni. Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto dichiarato dalla società che gestisce la Virtual Private Network.

Stiamo riducendo il supporto per i vecchi sistemi operativi Windows al fine di migliorare il nostro servizio e di incoraggiarvi ad aggiornare i vostri dispositivi.

Scegliere di abbandonare i sistemi operativi obsoleti può far storcere il naso ad alcuni utenti che ancora non hanno aggiornato i loro computer, ma in prospettiva si tratta della decisione giusta. La software house continuerà comunque a offrire le vecchie versioni del proprio client per il download, così da consentire a tutti di continuare a connettersi alla VPN, almeno in attesa di poter passare a una piattaforma più recente e moderna.

Con la nuova offerta Surfshark è possibile ottenere uno sconto dell’84% sull’abbonamento biennale e due mesi gratis di accesso al servizio. È incluso il blocco automatico di malware, tracciamento e pop-up, per la sicurezza online.

