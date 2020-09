Surfshark VPN: come ottenere l'81% di sconto

Se la privacy è una vostra priorità quando navigate in Internet, allora un servizio VPN è il miglior alleato che possiate avere. Tra le offerte di oggi vi proponiamo un incredibile sconto su uno dei migliori servizi VPN in circolazione: Surfshark. Ottenere una rete VPN inoltre non aiuta solo a proteggere i vostri dati, ma ha tante altre funzioni utili di cui non potrete più fare a meno.

Surfshark: sconto dell’81% su uno dei migliori servizi VPN

I vantaggi di avere una rete VPN sono molteplici. Innanzitutto criptano il traffico web impedendo quindi a terzi (incluso il provider) di sapere cosa stiamo facendo online. Questo garantisce la massima privacy durante la navigazione in Internet. Anche la nostra posizione verrà “mascherata”, permettendo non solo di superare i geoblocchi (potremo quindi accedere a tutti i siti non disponibili in Italia), ma impedendo ad hacker ed altri soggetti malevoli di accedere alle nostre informazioni sensibili.

Per questi ed altri motivi oggi vi proponiamo una promozione sul servizio Surfshark, che fornisce una rete VPN senza limiti di dispositivi. A differenza degli altri servizi infatti, Surfshark permette di utilizzare la rete VPN per un numero illimitato di dispositivi connessi contemporaneamente. Solo per la giornata di oggi potrete ottenere uno sconto dell’81% sul prezzo di listino. Con soli 2,50 euro mensili, potrete fruire di tutta la privacy possibile ed accedere a ben 15 raccolte Netflix grazie all’eliminazione del geoblocco che vi permetterà di visualizzare le librerie dei paesi diversi dall’Italia. Attenzione però, l’offerta di Surfshark scadrà entro le prossime ore.