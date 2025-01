Surfshark VPN: con l'offerta invernale hai anche 3 mesi extra gratis

Con la VPN di Surfshark puoi finalmente migliorare la tua esperienza di navigazione online con una piattaforma sicura, veloce e senza limiti. Grazie all’offerta invernale sul piano di 2 anni puoi pagare soltanto 2,19 euro al mese e ricevere anche 3 mesi extra che si aggiungeranno al tuo abbonamento. In più, potrai contare sulla garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

VPN di Surfshark: veloce, sicura, conveniente

La VPN di Surfshark ti assicura una solida privacy dandoti l’opportunità di navigare su internet in totale sicurezza: merito di una crittografia conforme agli standard del settore e all’uso di protocolli VPN affidabili, a cui si aggiunge la scelta di sfruttare l’innovativa tecnologia Nexus allo scopo di instradare i tuoi dati attraverso un’intera rete di server invece di utilizzare un solo tunnel VPN.

Questo si traduce, in soldoni, in velocità di navigazione sempre elevate con la certezza che nessuno potrà intercettare i tuoi dati. A ciò si aggiunge la protezione antimalware da virus, annunci e tracker, con tanto di Ad Blocker per mettere finalmente fine ai fastidiosi annunci pubblicitari.

Con un solo abbonamento puoi proteggere più dispositivi in maniera illimitata: il tutto con una configurazione semplice e intuitiva grazie all’apposita app di Surfshark.

Una buona opportunità per nascondere il tuo indirizzo IP, nascondere davvero la tua attività online e navigare in maniera sicura. Scopri Surfshark VPN con gli sconti invernali.