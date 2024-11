Surfshark VPN da soli 1,99€ al mese e un regalo con il Black Friday

Oggi è il giorno perfetto per riprendere la tua privacy online. Naviga senza pensieri e acquista online senza rischi. Scegli Surfshark VPN, la soluzione perfetta per acquisti sicuri, navigazione anonima e velocità di connessione. Attivala subito da soli 1,99€, invece di 4,73€ al mese. Grazie all’offerta Black Friday ottieni anche 4 mesi extra gratis in regalo!

Scaricando l’app multi-device sei coperto dalla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. In pratica, hai quasi un mese di tempo per provare tutte le sue funzionalità e goderti una protezione completa quando i tuoi dispositivi sono connessi online. L’applicazione è compatibile con tutti i sistemi operativi ed è leggerissima.

Inoltre, Surfshark VPN è molto apprezzata per la sua semplicità. La configuri su tutti i tuoi dispositivi in un attimo e fa tutto lei. Ti bastano solo un paio di tocchi per navigare in modo sicuro ovunque tu sia. Scopri perché scegliere questa soluzione rispetto a tantissime altre disponibili online.

Perché scegliere Surfshark VPN

Surfshark VPN è un’ottima soluzione, all-in-one, per proteggere i tuoi dati online e navigare in totale sicurezza su tutti i tuoi dispositivi. Attivala subito da soli 1,99€, invece di 4,73€ al mese. Riceverai subito 4 mesi extra gratis grazie alla promozione Black Friday in corso. Ma perché scegliere questa VPN?

Dispositivi illimitati: puoi scaricare l’app Surfshark su tutti i tuoi dispositivi e attivarla contemporaneamente senza limitazioni. Posizione server: puoi cambiare posizione virtuale scegliendo tra 100 posizioni in tutto il mondo. Protezione anti-malware: puoi attivare un antivirus potente in grado di bloccare qualsiasi minaccia presunta o reale. Avviso violazioni: puoi ottenere avvisi in merito a possibili violazioni dei tuoi dati. Protezione anti-traker: puoi bloccare il monitoraggio dei tuoi dati quando sei online. Ad-Blocker: puoi nascondere tutti gli annunci, i pop-up e i banner online e in app. Larghezza di banda illimitata: puoi ottenere uno streaming senza buffering e un gaming zero latenza.

In conclusione, grazie a tutte queste e molte altre funzionalità incluse insieme alla nuova promozione Black Friday, Surfshark VPN è un’ottima soluzione per privacy, sicurezza e ottimizzazione online.