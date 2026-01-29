 Surfshark VPN è in offerta flash a 1,99 €/mese e ci sono anche 3 mesi extra
Con Surfshark VPN è ora possibile attivare la migliore VPN sul mercato spendendo 1,99 euro al mese: ecco la promo da cogliere al volo.
Con Surfshark VPN è ora possibile attivare la migliore VPN sul mercato spendendo 1,99 euro al mese: ecco la promo da cogliere al volo.

Per attivare una nuova VPN illimitata è ora possibile puntare su Surfshark, protagonista di una promozione da cogliere al volo. Tutti i nuovi utenti hanno la possibilità di attivare il servizio con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo.

Ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso e la promo può essere richiesta tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile premendo sul banner qui di sotto. Lo sconto è valido per un breve periodo di tempo.

Surfshark VPN: ecco l’offerta

Con Surfshark VPN è possibile attivare una VPN senza limiti che garantisce tanti vantaggi. Il servizio permette di criptare il traffico dati, in modo da rendere sicuro un accesso a Internet anche quando si utilizza una rete non privata, come un Wi-Fi pubblico. In aggiunta, l’uso della VPN avviene senza un tracciamento dell’attività dell’utente, grazie a una politica zero log applicata dal servizio. Per navigare senza blocchi geografici, inoltre, è possibile sfruttare un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo. L’uso della VPN può avvenire da più dispositivi in contemporanea.

La promozione in corso fa la differenza: Surfshark VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi extra. In questo modo è possibile assicurarsi la possibilità di sfruttare una VPN illimitata e sicura per un periodo di tempo lungo (27 mesi) e una spesa contenuta (1,99 euro al mese di spesa equivalente; è prevista la fatturazione anticipata con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal). Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito e sarà attiva solo per un breve periodo di tempo.

Pubblicato il 29 gen 2026

Davide Raia
29 gen 2026
