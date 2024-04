Surfshark VPN è in promo al costo di 2 caffè al mese (85% di sconto)

C’è una nuova promozione in corso sul sito di Surfshark, noto fornitore di VPN, servizio che consente di navigare in completo anonimato e mantenere sicuri i propri dati. In queste ore è possibile attivare il piano di due anni a partire da 2,29 euro al mese, per effetto del maxi sconto pari all’85%.

L’account Starter include il servizio di VPN premium, il blocco degli annunci e quello dei cookie. In più, sul fronte della privacy garantisce sia un generatore di email sia un generatore di nuovi dati personali, grazie ai quali poter iscriversi a un servizio web senza usare né il proprio indirizzo email né la propria identità personale.

Surfshark VPN è in sconto per 2 anni dell’85%

Sono molteplici le funzionalità di Surfshark per assicurare un servizio di rete privata virtuale sicuro. Tra queste si annoverano ad esempio l’auto-connect, lo split tunneling e il kill switch.

Per una navigazione senza cookie, senza pubblicità e senza problemi, Surfshark VPN si affida ad oltre 3.200 server (basati su sola RAM), dislocati in più di 100 Paesi in tutto il mondo. Ciò fa sì che, indipendentemente dalla propria posizione, si possano guardare i propri contenuti preferiti superando le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete.

Non è un caso che ad oggi sia tra le migliori VPN per rapporto qualità-prezzo disponibili sul mercato. A maggior ragione oggi, con la nuova promo in corso.

Il piano di due anni in sconto dell’85% è attivabile su questa pagina del sito ufficiale Surfshark VPN. Qualora poi il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, sarai libero di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.