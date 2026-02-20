Surfshark VPN in offerta flash a 1,99 euro al mese: come accedere alla promo

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN senza limiti che, ancora per pochi giorni, è disponibile in offerta con un prezzo incredibile. Scegliendo il piano di 24 mesi con 3 mesi extra, infatti, il servizio è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese.

In aggiunta, Surfshark mette a disposizione dei nuovi clienti una garanzia di rimborso di 30 giorni. Con appena 30 centesimi in più al mese è possibile passare alla versione One che include anche servizi di sicurezza extra per una connessione ancora più sicura e protetta.

Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto, raggiungendo così il sito ufficiale di Surfsharkda cui completare l’attivazione.

Cosa offre Surfshark

Tra le caratteristiche del servizio offerto da Surfshark troviamo:

la possibilità di criptare il traffico dati per una connessione protetta anche quando si usa una rete non privata

per una connessione protetta anche quando si usa una rete non privata una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente

che elimina qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente la possibilità di accedere alla rete sicura da più dispositivi in contemporanea

un network di oltre 3 mila server con possibilità di scegliere un server VPN situato in un altro Paese in modo da aggirare blocchi su base geografica

Scegliere Surfshark VPN, quindi, significa poter contare su un servizio completo, pensato per garantire agli utenti un accesso sicuro e senza limiti a Internet, grazie alla crittografia e al network di server che consente di evitare i blocchi legati alla posizione da cui avviene la connessione. In aggiunta, c’è anche la possibilità di utilizzo multi-dispositivo che può fare la differenza.

La promo in corso, valida solo per un breve periodo, permette di ridurre il costo di Surfshark fino a 1,99 euro al mese. L’offerta riguarda il piano da 24 mesi con 3 mesi, per un totale di 27 mesi di utilizzo. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.