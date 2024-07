Surfshark VPN in offerta: sconti fino all'86% e garanzia soddisfatti o rimborsati

Surfshark VPN è la rete privata virtuale affidabile, sicura e conveniente. La VPN di Surfshark racchiude infatti tutti i vantaggi delle VPN premium ad un prezzo ridotto grazie all’offerta attualmente disponibile per tutti i nuovi clienti. In questo periodo Sursfhark consente infatti di ottenere uno sconto fino all’86%. Un esempio? L’abbonamento base Surfshark Starter parte da appena 2,19 euro al mese con 3 mesi extra inclusi se si sceglie il piano da 24 mesi. L’offerta comprende inoltre per tutti i piani e per tutte le configurazioni disponibili la garanzia soddisfatti o rimborsati entro i primi 30 giorni. Il cliente può quindi provare le indiscusse qualità del servizio per diverse settimane e decidere liberamente se mantenere l’abbonamento o avvalersi della possibilità di ripensamento.

Naviga in sicurezza e in pieno anonimato con Surfshark VPN

Surfshark VPN è conveniente e lo abbiamo appena visto, ma il prezzo basso non è l’unico vantaggio offerto. La VPN dell’azienda olandese offre infatti tanti altri validi motivi per sceglierla, tra cui la possibilità di rendere anonime le sessioni di navigazione online. Surfshark VPN consente innanzitutto di connettersi dalle reti Wi-Fi pubbliche, solitamente le più esposte a rischi per la sicurezza, senza esporre la propria identità ma tenendo al sicuro i propri dati personali da qualsiasi attacco di eventuali cybercriminali.

Una VPN come quella di Surfshark è utile anche mentre si è in viaggio all’estero, perché grazie alla possibilità di scegliere liberamente la nazionalità dell’indirizzo IP con cui ci si collega a Internet, è possibile accedere ai servizi streaming a cui si è abbonati come se ci si trovasse a casa. Surfshark VPN implementa inoltre una serie di funzionalità avanzate come CleanWeb, Kill Switch, IP a rotazione, Dynamic MultiHop e Bypasser. Attiva subito Surfshark VPN assistenza in tempo reale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 senza costi aggiuntivi, oltre ad una serie di guide visive pensate per aiutare il cliente a sfruttare al massimo le tante Come se tutto ciò non fosse sufficiente, il servizio prevede l’, oltre ad una serie di guide visive pensate per aiutare il cliente a sfruttare al massimo le tante funzionalità incluse in Surfshark VPN