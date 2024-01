Surfshark VPN in sconto: per te -82% e 4 mesi extra gratis

Truffe online minacce informatiche sono sempre più frequenti. Ecco perchè al giorno d’oggi è indispensabile avere una VPN in grado di tutelare la sicurezza degli utenti sotto differenti aspetti. Oggi Surfshark ti dà l’opportunità di proteggere la tua privacy con una VPN del tutto sicura ad un prezzo mai visto prima!

Oggi la tua sicurezza online è sempre più a rischio: se vuoi porre rimedio a questo spiacevole problema non ti resta che acquistare Surfshark VPN con uno sconto dell’82%. In più, se ne approfitti subito, ricevi 4 mesi extra di protezione senza dover pagare nulla! Dunque, non perdere altro tempo se vuoi avere la massima tutela per la tua privacy online ma anche tante altre funzionalità utili per navigare senza limiti.

Surfshark: molto più di una classica VPN

Il mercato offre ormai diverse soluzioni per proteggere la propria privacy da eventuali minacce online, ma non tutte sono in grado di offrire un servizio adeguato. Surfshark, invece, si contraddistingue perchè è in grado offrire una navigazione sicura e privata, ma non solo.

Puoi accedere a contenuti globali mantenendo il completo anonimato e proteggendo, conseguentemente, tutti i tuoi dispositivi da eventuali tentativi di phishing o malware. Tuttavia, con Surfshark hai a disposizione anche un antivirus in grado di garantire la protezione.

Quale momento migliore dunque se non questo per affidarsi ad una VPN pensata nei minimi particolari? Approfitta subito della promozione pensata per te: grazie allo sconto dell’ 82% hai accesso a piani che costano solamente 1,99 euro al mese. In più, come accennato in apertura, oltre allo sconto dell’82%, Surfshark ti offre un totale di ben 4 mesi extra gratuiti.

