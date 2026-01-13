 Surfshark VPN: offerta a 1,99 euro con dispositivi illimitati
Surfshark lancia un’offerta invernale con VPN ultraveloce, dispositivi illimitati, antivirus integrato e tre mesi extra a 1,99 euro al mese.
Nel panorama delle VPN, Surfsharksi distingue per un approccio orientato alla semplicità d’uso e alla protezione completa. L’offerta attuale abbassa il prezzo mensile da 5,65 euro a 1,99 euro, includendo tre mesi extra e una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Il pacchetto consente di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un unico account, un vantaggio concreto rispetto a molti concorrenti che impongono limiti stringenti.

Naviga in sicurezza con Surfshurk

Prestazioni elevate e confronto con altri provider

Oltre a prestazioni di velocità elevate, la piattaforma integra il blocco di annunci e tracker, il monitoraggio delle fughe di dati e una soluzione antivirus completa. Il confronto evidenzia come Surfshark offra una combinazione più ampia di funzionalità a fronte di un costo inferiore e senza limiti sul numero di dispositivi connessi.

Privacy, no-log e sicurezza dei dati

Un altro elemento distintivo di Surfshark è la politica no-log, che garantisce l’assenza di registrazione delle attività online degli utenti. L’infrastruttura basata su server RAM-only assicura che nessun dato venga conservato in modo permanente, riducendo ulteriormente i rischi in caso di accessi non autorizzati. A questo si affiancano protocolli di crittografia avanzati e audit di sicurezza indipendenti, pensati per chi utilizza la VPN non solo per lo streaming, ma anche per lavoro, viaggi e connessioni su reti Wi-Fi pubbliche.

Compatibilità e rete globale di server

Surfshark è disponibile su macOS, Windows, Linux, iOS, Android, oltre che su browser (Chrome, Firefox, Edge), Fire TV, console come PlayStation e Xbox. La rete comprende oltre 4.500 server basati su sola RAM in 100 Paesi, una scelta tecnica che rafforza la privacy, poiché i dati non vengono mai scritti su disco. Questo garantisce velocità elevate e connessioni stabili anche durante streaming, download e lavoro da remoto.

Il pacchetto Surfshark One

Per chi cerca una protezione più avanzata, Surfshark One combina VPN, antivirus, Alternative ID, Alert e motore di ricerca privato. L’obiettivo è ridurre spam, tentativi di truffa e rischi legati al furto d’identità, offrendo una soluzione di cybersecurity completa in un’unica sottoscrizione. Per conoscere l’offerta completa di Surfshark VPN clicca qui.

