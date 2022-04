Surfshark VPN in offerta: due anni a 1,99 euro/mese

Proteggi la tua vita digitale. Questo è il motto scelto da Surfshark per pubblicizzare una delle VPN più popolari del settore. Gli utenti che cercano un prodotto affidabile in termini di sicurezza e privacy possono approfittare della promozione in corso: solo 1,99 euro/mese per due anni. Tra le migliori funzionalità c’è il supporto per un numero illimitato di dispositivi.

Surfshark VPN: sconto dell’82%

Surfshark consente di nascondere la reale posizione geografica e impedire il tracciamento online attraverso una rete composta da oltre 3.200 server. Tutti sono basati su RAM, quindi non conservano dati su disco per garantire la massima privacy. Alcuni supportano il Camouflage Mode, un funzionalità che impedisce agli ISP di rilevare l’uso della VPN.

Surfshark permette ovviamente di accedere ai siti censurati, aggirare le restrizioni geografiche dei servizi di streaming e accedere con sicurezza alle reti WiFi pubbliche. Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre i protocolli supportati sono WireGuard, OpenVPN e IKEv2/IPsec. La VPN è compatibile con Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e browser (Chrome, Edge e Firefox) tramite estensione. Un singolo abbonamento consente l’uso di un numero illimitato di dispositivi in contemporanea.

Tra le funzionalità avanzate ci sono CleanWeb (blocca malware, pubblicità e tracker), Bypasser (permette invece di scegliere le app che non devono passare per la VPN) e Kill Switch (disattiva automaticamente l’accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN).

Grazie all’offerta in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per due anni a 1,99 euro/mese (sconto dell’82%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal, Google Pay, Amazon Pay e criptovalute. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.