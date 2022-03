Nexus per Surfshark: arriva l'innovazione delle VPN

Surfshark dice addio al servizio VPN tradizionale e accoglie Nexus per Surfshark, esclusiva tecnologia destinata a innovare il mondo delle reti virtuali private. Tutti sappiamo come funziona una VPN: gli utenti si connettono ad un server criptato che dirige sia il traffico in uscita che quello in entrata. Al contrario, Surfshark utilizza una tecnologia Software-Defined Networking (SDN) che collega tutti i server esistenti nella sua VPN in un’unica rete globale. Ciò significa che il traffico dati viene instradato su un’intera rete di server invece che su un singolo tunnel VPN – con tutti i vantaggi del caso, quali maggiore sicurezza, privacy e connessione più stabile.

Nexus per Surfshark, funzioni che abbattono le vecchie criticità

L’obiettivo di Surfshark è proprio abbattere quelle criticità che potrebbero affliggere le VPN tradizionali, anche attraverso una serie di funzioni studiate ad hoc. Un esempio è il sistema di rotazione degli indirizzi IP, che consente all’utente di cambiare il proprio indirizzo ad intervalli di tempo senza disconnetterlo dalla rete. Nexus per Surfshark offre anche la possibilità di nascondere i propri schemi di navigazione fornendo all’utente un nuovo indirizzo IP ogni volta che si connette ad un sito web diverso.

Il risultato – non c’è bisogno di spiegarlo – è un servizio VPN strutturalmente più robusto e sicuro, soprattutto per quanto riguarda il tema della privacy in rete. Ciliegina sulla torta è la funzione di multihop dinamico che permette di controllare personalmente dove entra e dove esce il traffico, scegliendo manualmente il server a cui connettersi. Tutte queste funzioni, ad eccezione della prima già disponibile, saranno gradualmente introdotte nel corso del 2022 e del 2023. Oltre alle funzionalità integrate, Nexus per Surfshark promette prestazioni di rete ottimizzate, maggiore velocità sia a livello locale che internazionale e connessione migliore, più stabile e protetta.

Ma il prezzo? Surfshark propone la sua innovativa idea di VPN in promozione a 2,05 euro / mese per un anno, con due mesi gratuiti aggiuntivi. Questo è il piano che offre il maggior risparmio, grazie allo sconto dell’82%. Inoltre, offre il servizio rimborso sicuro al 100% per i primi 30 giorni.