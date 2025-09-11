Svendita Totale eBay sulle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE

Grazie alla svendita totale di eBay, le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE 44mm sono in offerta speciale a un prezzo decisamente interessante. Compra 150 cialde a soli 30 euro! Si tratta di un’occasione fantastica per chi ama il vero espresso napoletano da fare direttamente a casa senza fatica. Usa il Coupon PSPRSETT25 per ottenere questo sconto.

Grazie all’incarto ecologico e alla cialda 100% compostabile, con Borbone stai facendo bene all’ambiente e alla tua salute. Sai sempre cosa stai bevendo, senza alluminio o altre sostanze. Inoltre, il packaging singolo garantisce il massimo della freschezza del prodotto e il massimo dell’igiene nell’utilizzo.

Con eBay la consegna gratuita è inclusa nel prezzo per tantissime destinazioni in Italia. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile promozione.

Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE: la scelta perfetta per il tuo espresso fatto a casa

Risparmia il tuo denaro senza rinunciare alla qualità grazie alle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE 44mm. Invece di andare al bar tutti i giorni, bevi l’espresso cremoso di Miscela Blu direttamente a casa tua. Ordina 150 cialde a soli 30 euro. Ottieni questo prezzo inserendo il Coupon PSPRSETT25.

Grazie al suo sapore unico e inconfondibile, Miscela Blu mette d’accordo tutti. L’equilibrio nell’incontro tra Arabica e Robusta assicura un’esperienza unica tra dolcezza e acidità. Perfetto per chi è particolarmente esigente, soddisfa sia il palato di chi cerca decisione e persistenza che di chi ama il gusto rotondo.

Ordina adesso 150 cialde a soli 30 euro con PSPRSETT25! Si tratta di un’offerta esclusiva disponibile unicamente con eBay.