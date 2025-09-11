 Svendita Totale eBay sulle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE
Svendita totale su eBay per le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE 44mm: approfittane subito e scopri il prezzo che fa impazzire tutti.
Svendita totale su eBay per le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE 44mm: approfittane subito e scopri il prezzo che fa impazzire tutti.

Grazie alla svendita totale di eBay, le Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE 44mm sono in offerta speciale a un prezzo decisamente interessante. Compra 150 cialde a soli 30 euro! Si tratta di un’occasione fantastica per chi ama il vero espresso napoletano da fare direttamente a casa senza fatica. Usa il Coupon PSPRSETT25 per ottenere questo sconto.

Acquista le Cialde ESE Miscela Blu

Grazie all’incarto ecologico e alla cialda 100% compostabile, con Borbone stai facendo bene all’ambiente e alla tua salute. Sai sempre cosa stai bevendo, senza alluminio o altre sostanze. Inoltre, il packaging singolo garantisce il massimo della freschezza del prodotto e il massimo dell’igiene nell’utilizzo.

Con eBay la consegna gratuita è inclusa nel prezzo per tantissime destinazioni in Italia. Inoltre, puoi sempre decidere di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento. Cosa stai aspettando? Approfitta subito di questa incredibile promozione.

Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE: la scelta perfetta per il tuo espresso fatto a casa

Risparmia il tuo denaro senza rinunciare alla qualità grazie alle Cialde Caffè Borbone Miscela Blu ESE 44mm. Invece di andare al bar tutti i giorni, bevi l’espresso cremoso di Miscela Blu direttamente a casa tua. Ordina 150 cialde a soli 30 euro. Ottieni questo prezzo inserendo il Coupon PSPRSETT25.

Grazie al suo sapore unico e inconfondibile, Miscela Blu mette d’accordo tutti. L’equilibrio nell’incontro tra Arabica e Robusta assicura un’esperienza unica tra dolcezza e acidità. Perfetto per chi è particolarmente esigente, soddisfa sia il palato di chi cerca decisione e persistenza che di chi ama il gusto rotondo.

150 Cialde Caffè Borbone Miscela Blu 44 MM ESE Incarto Ecologico Filtro Carta

Acquista le Cialde ESE Miscela Blu

Ordina adesso 150 cialde a soli 30 euro con PSPRSETT25! Si tratta di un’offerta esclusiva disponibile unicamente con eBay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 set 2025

Osvaldo Lasperini
